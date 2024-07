Uruguay “ha quedado solo” en su defensa de Venezuela

El profesor de Historia Americana de la Universidad de la República Roberto García Ferreira es pesimista respecto a que Uruguay consiga aliados en su posición tradicional de no intervención en los asuntos de Venezuela, como en la década de 1960 ocurrió con Cuba y República Dominicana. Este historiador, que se dedica a investigar la Guerra Fría y es docente en la carrera de Relaciones Internacionales, no descarta que Washington busque convertir a Venezuela en otra Siria y considera que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se transformó de manera extraña mediante “un viraje de derecha demasiado radical”.

—Tengo la impresión de que la posición del Uruguay es consecuente con su tradición histórica. Mirado en perspectiva histórica, lo que está aconteciendo en Venezuela, por ejemplo, tiene un antecedente muy claro, que es la Revolución cubana, porque también nos colocó ante un desafío que nos obligó a posicionarnos en el marco de las relaciones y los organismos internacionales. Me parece que la línea uruguaya actual es coherente con esa posición histórica de no intervención y de respeto a la autodeterminación de los pueblos, que se basa en el concepto de que no es la mejor solución aislar a un país dentro del sistema interamericano.