A solo un clic de distancia

Hay que explicar, no obstante, que el cometido de esta persona, a la que llamaremos X, consistía en pasar ocho horas, con descansos de cinco minutos por hora, visionando “contenidos” que Meta necesita filtrar y, según, el caso descartar, en Facebook e Instagram, para que no sean vistos en sus plataformas.

Me parece terrible lo vivido por X y lo que padecen, a cambio de un salario de unos 2.300 euros al mes, aún el resto de moderadores de contenidos. Pero lo que más me sorprende —y aterra— es el hecho de que todos los estamentos que se mencionan en esta noticia, desde los periodistas que la han recogido hasta los peritos, médicos y jueces que concedieron la incapacidad absoluta a X, amén de la megapoderosa Meta, dueña de Facebook e Instagram, den por aceptado que no hay nada que hacer con respecto al mundo de horror que anida en internet.

Diríase que en aras del buenismo ambiental, el todo vale, y la idea de que la libertad individual está por encima de cualquier consideración ética, amparados además por la impunidad que da el anonimato que rige en las redes, entre todos hemos creado un monstruo. Uno que no hace más que crecer y multiplicarse, porque conviene recordar que detrás de todos estos horrores hay un gran negocio. Sin ir más lejos, la pedofilia mueve miles de millones al año. Para que se hagan una idea, solo una de estas plataformas, ni siquiera la más grande, está valorada en 4.000 millones de dólares y afirma contar con 250.000 “creadores de contenidos” o, dicho en román paladino, individuos que les venden pornografía infantil que ellos mismos graban y producen, ya se pueden ustedes imaginar cómo.

No quiero ser ingenua en esto. Sé perfectamente que internet es territorio sin ley y que es muy difícil poner puertas al campo, pero me preocupa que no exista una concientización social al respecto. Que miremos para otro lado e incluso demos por bueno lo que es monstruoso simplemente porque existe y, en apariencia, no se puede hacer nada al respecto.

Desde que el mundo es mundo, el ser humano ha tenido que convivir con su lado oscuro. Pederastas, caníbales, sádicos y malvados de toda índole han existido siempre, pero hasta ahora se movían en su propio inframundo y en la sombra. El dato nuevo es que ahora tienen territorio propio y cuentan, además, si no con nuestra tolerancia, sí con nuestra indolencia y, para colmo, han conseguido convertir el horror y la crueldad en un negocio bimillonario.

Ya sé que no es algo fácil de combatir, pero conviene no olvidar que existe, está ahí, muy cerca. A solo un clic de distancia.