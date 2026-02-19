  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Las peras del peral

    Es como si la pulsión destructiva que, de manera cíclica, nos arrima como especie al abismo se nos presentara hoy (como también antes) como el viento de cambio que nos hace falta para salir del pantano en el que se supone que estamos

    Fernando-Santullo-C.jpg
    Por Fernando Santullo
    Columnista de Búsqueda

    Como lector de ensayos sobre temas sociales y de letras de rock, me pasa que muchas veces encuentro que dos líneas incisivas, inteligentes y bellas de una canción pueden tener más poder descriptivo que un obsesivo y denso texto de más de 400 páginas. Por supuesto, las intenciones de ambos son distintas. Mientras la letra intenta hacer arte, sea eso lo que sea, un ensayo o un paper intenta hacer ciencia y ofrecer una mirada exhaustiva y articulada sobre un tema o asunto. La letra no tiene por qué cumplir con ninguna de estas condiciones y puede bastarle con ser simplemente expresiva. Y a veces ni eso, alcanza con que suene bien en el contexto de la canción; tan poco se suele pedir a las letras.

    Pero, en ocasiones, las letras hacen eso: resumen un instante, una situación, una era, mejor que el mejor texto científico. Por ejemplo, estas líneas de la canción 225 de New Model Army: “Esta era dorada de la comunicación significa que todos hablan al mismo tiempo y la libertad solo significa la libertad de explotar cualquier debilidad que puedas encontrar”. El tema es de 1988, antes de la explosión de internet y la globalización acelerada que se radicalizó en ese instante. En ese sentido, la letra de New Model Army, escrita por su vocalista y líder Justin Sullivan, resultó premonitoria: la cacofonía actual es mil veces más intensa que la cacofonía de entonces. Y el carácter depredador de la libertad es lo que se nos vende hoy como alternativa a la democracia liberal, con una energía descarada y un volumen de adeptos mucho mayor de los que Sullivan imaginó entonces en su canción.

    Leé además

    muy de tauro
    Opinión y Análisis

    Muy de Tauro

    Por Paula Scorza
    democracia y resultados (falta autocritica)
    Opinión y Análisis

    Democracia y resultados (falta autocrítica)

    Por Adolfo Garcé

    En ese sentido, los dos problemas que detectó y describió la banda inglesa en su letra parecen haber dejado de considerarse como tales y se instalaron entre nosotros como método. Miremos, por ejemplo, nuestro Parlamento: no entra el que en campaña proponga más cosas razonables, entra el que resulta más ruidoso, el que es capaz de salpicar de manera más violenta al rival político, calificado ahora, y en lenguaje bélico, como enemigo. Se sostiene quien es capaz de descalificar y sacar pecho mientras lo hace. El que encuentra el nicho de discurso que mejor llega al nicho que le va a dar los votos. El terreno común, la zona de acuerdos, que es la única razón para la existencia de un Parlamento, se ve lijado, debilitado, ya que esa estrategia de “cacofonía más descalificación” es muy poco propicia para encontrar acuerdos. Citando otra letra de otra banda, esta de la banda gringa Live, “no podés permitirte creer solo en tu lado”.

    Y sin embargo, no solo creemos exclusivamente en nuestro lado, como hooligans a la entrada de un estadio, sino que creemos que todo el mal se concentra en la vereda de enfrente y votamos a quien dedica su período parlamentario a eso, a vociferar que todos los males vienen de “los otros”. Que eso haga que como país seamos (casi) incapaces de construir algo sólido a mediano plazo parece secundario. Si nuestros representantes se dedican a publicar mensajes radicalizantes en X, es suficiente. La cacofonía, entonces, ya no es un problema a erradicar, sino que pasa a ser el centro de nuestra nueva forma de hacer “política espectáculo”. Y lo peor es que no es ni siquiera una cuestión de buena o mala intención. Es tan sencillo como que la inmensa mayoría de nuestros políticos actuales simplemente no conoce otra cosa que no sea ruido y espectáculo como forma de dirimir las esperables diferencias que tiene una sociedad compleja como la nuestra. Compleja e infantilizada como la nuestra, se podría agregar.

    Sobre el segundo asunto, la libertad entendida como la oportunidad de explotar cualquier debilidad que podamos encontrar en el otro, en nuestro beneficio. Pues eso es más o menos lo que hoy se nos vende como alternativa a nuestras menguantes democracias liberales. Como siempre, una herramienta que depende exclusivamente de lo que hagamos con ella (nuestra democracia será tan buena o mala como nuestros esfuerzos al respecto), es descalificada en su conjunto en nombre de una suerte de realpolitik digitada desde los centros que ejercen efectivamente el poder. Así, por ejemplo, los derechos humanos pasan a ser vistos solo como parte de una retórica del statu quo. Y esto ocurre a izquierda y derecha: a la izquierda siempre le parecieron inestables o mentirosos, un invento de las élites para su propio beneficio. A la derecha le parecen una incómoda fachada de la izquierda para ponerle obstáculos y distorsiones a la realidad. Una realidad que pasa por aceptar que los bullies son los que mandan en el patio del liceo y que lo mejor que se puede hacer es arrimarse al sobaco cálido y maloliente del grandote que mejor se alinee con nuestro prejuicio político. Y rezar para que alguna vez al grandote le dé por ponerse desodorante.

    Es por eso por lo que quizá el eje ideológico más importante de este instante no sea el que separa izquierda de derecha. Quizá sea aquel que separa a quienes creen que la democracia liberal es un sistema perfectible y que solo depende de nosotros mejorarlo, de aquellos que ya lo dan por amortizado y proponen una vuelta a los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX. Convenientemente maquillados de futuro próspero y necesario, faltaría más. Es como si la pulsión destructiva que, de manera cíclica, nos arrima como especie al abismo se nos presentara hoy (como también antes) como el viento de cambio que nos hace falta para salir del pantano en el que se supone que estamos. Todo esto mientras los problemas reales y cotidianos de la gente son borroneados de la política concreta, bajo un manto de declaraciones altisonantes sobre cualquier asunto a resolver. Asunto que, casi seguro, seguirá sin resolver.

    Para tirar la democracia al tacho, hace falta que alguien en alguna parte proponga algo que la mejore. Porque con la democracia van también nuestros derechos y nuestra posibilidad de sacarnos a los ineptos de encima. La retórica de la realpolitik, expresada de manera muy clara en el discurso antiglobalista de Marco Rubio en Alemania, tiene el problema de que suele tirar al niño junto con el agua sucia que se supone viene a superar y cambiar. Como todo pack ideológico, en su interior suele haber cosas menos gloriosas que cantarles las cuarenta a esos malditos progres pro-ONG. Por ejemplo, el aval a la violencia ejercida por el ICE contra la población civil de EE.UU.

    La canción 225 comienza con una descripción muy de época: “Ella mira fijamente la pantalla, las pequeñas palabras verdes. Intenta recordar qué hacer a continuación. Hay un rastro de frustración en su rostro. Buscando la tecla que debe presionar. Y yo la ayudaría si supiera cómo. Pero estas cosas son un misterio para mí”. La pantalla es la de una vieja PC, las palabras verdes son los comandos en DOS. La frustración de no saber qué hacer a continuación es vigente en todo momento, incluso hoy. La cacofonía como método político, lejos de ayudar, complica. Pero esos son los representantes que elegimos y que, efectivamente, nos representan. La calidad del resultado es otro asunto y al olmo no se le deben pedir peras. Para comer peras hay que plantar perales.

    Selección semanal
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Legisladores del Frente Amplio cuestionan “falta de transparencia” en respuesta de Ferrero sobre actuación de Ojeda

    Por Redacción Búsqueda
    Medioambiente

    Tamara Rubilar: Uruguay es “la única zona azul en Latinoamérica”, por su población “más longeva y saludable”

    Por Lucía Cuberos
    Estados Unidos

    “Restaurar el predominio”: Estados Unidos y un plan más agresivo contra China y el narcotráfico en Sudamérica

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi y el ministro Juan Castillo.

    Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos, en momentos de alta conflictividad

    Por Redacción Búsqueda
    Fernando Pereira durante un acto en solidaridad con Cuba, en 2023. 

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    El estado de la primera OPV, en el astillero Cardama.

    Estudio Delpiazzo advirtió que Cardama presentaba documentos “a los ponchazos” que lo descalificarían en cualquier licitación

    Por Guillermo Draper
    Gabriel Quirici, director nacional de Educación.

    El Congreso de Educación discutirá sobre si limitar el uso de celulares en clase y el manejo de la inteligencia artificial, entre otros temas

    Por Nicolás Delgado
    // Leer el objeto desde localStorage