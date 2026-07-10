Los Rolling Stones lanzan ‘Foreign Tongues’, un disco que mantiene la frescura de la legendaria banda

El nuevo trabajo grabado durante un intenso mes incluye 14 canciones que apostaron a su sonido clásico con un enfoque contemporáneo

Aunque no es un disco político, varias letras de Foreign Tongues hacen referencia a tensiones geopolíticas y líderes autoritarios.

Más de 60 años después de su formación, los Rolling Stones siguen al pie del cañón y desafiando cualquier pronóstico. La banda compuesta por los legendarios Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood acaba de lanzar Foreign Tongues, su álbum número 25, tres años después del último, Hackney Diamonds (2023), el disco que marcó su regreso tras una pausa de 18 años y terminó llevándose un Grammy.

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Con su nuevo trabajo, los Rolling Stones demuestran su capacidad para, con más de 80 años, conectar con el presente sin dejar de lado la frescura de sus inicios.

Foreign Tongues reúne 14 canciones en poco más de una hora de música que mezcla sus ingredientes de siempre: rock and roll, blues y rhythm & blues, con algunas incursiones específicas en el country. El disco fue grabado durante un intenso mes en Metropolis Studios de Londres, lo que permitió, según Jagger, mantener la energía espontánea de la banda. Ronnie Wood, por su parte, llegó a revelar que varias canciones quedaron terminadas en el primer intento de tocarlas juntos en el estudio.

La producción estuvo a cargo de Andrew Watt, de 35 años, mismo productor de Hackney Diamonds, quien apostó nuevamente por el sonido clásico de la banda, con un enfoque más contemporáneo. Aunque no es un disco político, varias de sus letras hacen referencia al clima social actual, como el auge de líderes autoritarios, la influencia de multimillonarios en la vida pública y tensiones geopolíticas. Una de las críticas más comentadas se dirige a Elon Musk, a quien la canción Mr. Charm cataloga como “magnate loco”, en medio de una reflexión sobre el poder y la influencia económica.

El disco empieza con Rough and Twisted, de fuerte raíz blusera que remite a los orígenes de la banda, y termina con una versión de Beautiful Delilah, un clásico de Chuck Berry, uno de los músicos que tuvo gran influencia en los primeros años de los Rolling Stones. Entre los homenajes también hay una inesperada versión de You Know I’m No Good, de Amy Winehouse.