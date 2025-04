Las frases más recordadas del papa Francisco

”¡Cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres!”

Homosexualidad

”Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para criticarlo?”.

(29 de julio de 2013, en el avión, de vuelta de Brasil)

Coprofilia de los medios de comunicación

”Creo que los medios deben ser muy claros, muy transparentes, y, sin intención de ofender, no caer en la enfermedad de la coprofilia, que es querer cubrir siempre escándalos y cosas desagradables, incluso aunque sean verdaderas”.

(7 de diciembre de 2016 durante una entrevista - La coprofilia designa la atracción por las materias fecales)

Misa sin celular

“A mí, me da tanta tristeza cuando celebro aquí en la plaza o en la basílica y veo tantos teléfonos móviles alzados. No solo de fieles, sino también de sacerdotes e incluso obispos. ¡Por favor! La misa no es un espectáculo”.

(Audiencia del 8 de noviembre de 2017 en la plaza de San Pedro)

“Enfermedades” de la curia

El papa presentó una lista de quince “enfermedades” que amenazan a los prelados de la curia (los órganos de gobierno de la Iglesia), como el “Alzheimer espiritual”, “la petrificación mental y espiritual”, “el corazón de piedra”, el “exceso de planificación y funcionalismo”, la “rivalidad y vanagloria“, la “esquizofrenia existencial“, la patología de los “chismes“ y la “cizaña“, la de la “indiferencia hacia los demás“ y la de la “cara fúnebre“.

(22 de diciembre de 2014 en su mensaje de Navidad a la curia)

Como conejos

“Algunos creen, perdonen la expresión, que para ser bueno y católico, tenemos que ser como conejos”.

(19 de enero de 2015 en el avión que lo llevaba a Roma desde Filipinas)

Puñetazo

“Si habla mal de mi mamá puede esperarse un puñetazo (...) No se puede provocar, no se puede insultar la fe de los demás. No se puede uno burlar de la fe”.

(15 de enero de 2015, al ser preguntado sobre la libertad de expresión de los dibujantes, en el avión que lo transportaba a Manila, días después del ataque yihadista contra la redacción del semanario satírico 'Charlie Hebdo' en París)

Sicario

“¿Es justo contratar un sicario para resolver un problema? No se puede. No es justo eliminar una vida humana, por pequeña que sea, para resolver un problema. Es como contratar a un sicario para resolver un problema", recalcó durante una homilía dedicada al mandamiento “No matarás”, en la que aludió al aborto.

(10 de octubre de 2018 en la plaza de San Pedro del Vaticano)

