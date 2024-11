Así votaron Hugo Fattoruso, Belela Herrera, Xime Torres y Juan Andrés Verde, entre otros uruguayos destacados

El músico votó en la Facultad de Arquitectura . “Es un día muy importante. Me alegra que este país tenga este sistema democrático en donde la gente pueda venir a las urnas. Hay países en que no se puede”, dijo. Una de las integrantes de la mesa le recordó que ya han compartido varias elecciones juntos. Recién llegado de viaje, después de votar se fue a cocinar y descansar, y continuar con un día normal con su pareja, la también música Albana Barrocas.

Sergio Puglia

El chef y figura de la televisión votó en el Colegio Santo Domingo y llegó exactamente a las 12:30 hs. Muchas personas se le acercaron a felicitarlo y reconocerlo por su trayectoria. Su rostro evidenciaba que estaba contento. Cuando fue a votar bromeó sobre lo lindo que estaba en la foto de la credencial y antes de irse, olvidó agarrar la constancia de voto, y tuvo que volver a buscarla. "Cumplo el 28 de enero 75 años, y desde que tuve la posibilidad de votar, me he pasado toda la vida votando. Creo que es uno de los compromisos y responsabilidades como ciudadano, para después no quejarnos por quejarnos. El ciudadano tiene que cumplir esa cosa fantástica que dice nuestro himno: 'el voto que el alma pronuncia'. Tiene que jugarse, comprometerse. No solamente votar, sino también después vigilar a quién votó y de esa forma se construye el mundo civil en función del contralor de la política. Votar es algo fantástico. Vivimos en una democracia plena, y esto hay que festejarlo". Después de almorzar tranquilo en su casa se va a ir a la sede de Delgado a esperar los resultados, y espera poder brindar.