Balotaje, en vivo: Votó Yamandú Orsi en Canelones y llamó a “buscar acuerdos”

Yamandú Orsi: "No hay plan B, la vida sigue"

Yamandú Orsi, candidato a la presidencia por el Frente Amplio, reafirmó su compromiso con la militancia y su profesión en una declaración a las puertas de su casa. "Siempre fui militante y tengo mi profesión, pero no hay plan B o C. La vida sigue, y no se me ocurre bajar los brazos pase lo que pase", expresó.

Al referirse a la jornada electoral, Orsi indicó que tenía preparado un "solo discurso" para la noche, aunque se mostró abierto a ajustar su mensaje según los resultados. "Aparentemente no vamos a conocer los resultados muy temprano, pero es más fácil, es cuestión de cara o cruz, aunque hay mucha paridad", comentó.