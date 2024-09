Dónde voto en las elecciones 2024: consultá el padrón electoral

Mediante un sencillo y rápido proceso de verificación, los usuarios pueden encontrar información sobre el lugar donde deben votar, el circuito correspondiente y si el lugar tiene o no condiciones de accesibilidad.

¿Quiénes pueden votar en las elecciones nacionales?

Podrán votar quienes estén inscriptos al 1º de abril de 2024 en el Registro Cívico Nacional y tengan 18 años a la fecha de las elecciones.

¿En qué casos estoy exceptuado de asistir a votar?

En Uruguay, el voto es tanto secreto como obligatorio. La inscripción cívica también es obligatoria. Quienes no se presenten a votar sin una justificación válida deberán pagar una multa. Las justificaciones aceptadas incluyen enfermedades, discapacidades o cualquier imposibilidad física que impida votar el día de las elecciones, así como las causales de suspensión de la ciudadanía mencionadas en el artículo 80 de la Constitución. Es importante recordar que estas justificaciones deben ser presentadas ante la Junta Electoral dentro de los 30 días posteriores a la votación.

Qué se vota en las elecciones nacionales 2024

En las elecciones nacionales se vota por el presidente y el vicepresidente de Uruguay, así como por la totalidad de los senadores y diputados que integrarán la Legislatura del Poder Legislativo. Cada partido político presentará un único candidato a la presidencia, elegido en las elecciones internas del 30 de junio.

¿Cómo funciona el balotaje en las elecciones en Uruguay?

Si ningún partido logra obtener la mayoría absoluta de los votos emitidos (es decir, el 50% más uno), la elección se resolverá en una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, programada para el domingo 24 de noviembre de 2024.

¿Se puede solicitar un cambio de padrón?

El cambio de padrón es el proceso mediante el cual una persona actualiza su inscripción en el Registro Cívico Nacional al cambiar de domicilio, para que la serie de su credencial cívica corresponda al departamento, zona y distrito donde reside. El plazo para realizar este trámite finalizó el 30 de abril de 2024 y se reabrirá en julio de 2025. Quienes hayan cambiado el domicilio posteriormente deberán votar en el circuito correspondiente a la credencial que tenían antes de solicitar el traslado.

¿Qué plebiscitos se votan el 27 de octubre?

Los plebiscitos que tendrán lugar el día de las elecciones nacionales son dos: uno busca introducir cambios sobre la seguridad social y otro busca habilitar los allanamientos nocturnos. Solo se imprimirán hojas con el voto SÍ a los proyectos de reforma constitucional. No habrá hojas con el voto por el NO. La expresión de voluntad contraria a la aprobación de las reformas propuestas se expresa no votando. El color de la hoja correspondiente al plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos será amarillo. El color de la hoja correspondiente al plebiscito sobre la seguridad social será blanco.

Últimas noticias de las elecciones 2024