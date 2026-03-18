Autumn Durald Arkapaw dio un giro de cámara a los Premios Oscar 2026

La directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw hizo historia en los Oscar 2026 al convertirse en la primera mujer en ganar el premio a Mejor fotografía por su trabajo en la película Pecadores (que se puede ver en HBO Max), dirigida por Ryan Coogler. En una categoría hasta ahora dominada por hombres, la estatuilla no solo reconoce un logro técnico, sino que marca un punto de inflexión en la industria del cine.

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Como si fuese una premonición, Autumn Durald fue tapa de Vogue Philippines a finales del 2025, en un número dedicado a su año histórico en el cine. Esta vez dejó su zona de confort detrás de la cámara para pararse frente a ella, y eso fue todo un gesto simbólico; se trataba de una mujer que dedicó su carrera a apuntar a otros con el lente y que ahora era puesta en el centro del encuadre. La revista destacó un doble hito: ser la primera mujer de color nominada al Oscar a Mejor fotografía y también la primera directora de fotografía en rodar un largometraje en Ultra Panavision e IMAX. Son dos soportes cinematográficos de gran formato que utilizan películas de 65 mm (rodaje) y 70 mm (proyección) para lograr una resolución, nitidez y amplitud de imagen únicas. Ultra Panavision utiliza lentes anamórficas para una imagen ultraancha, mientras que IMAX se proyecta en una pantalla curva y de enormes dimensiones.

Su premio Oscar, más que un hito personal, se convirtió en un símbolo de representación.

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En ese perfil, Durald Arkapaw habla de sus raíces filipinas y cuenta que, incluso, lleva tatuadas en las muñecas las iniciales de su abuelo en baybayin, un antiguo sistema de escritura filipino. Según contó, su abuelo fue una de las mayores influencias de su infancia y de su familia. Durald está casada con el director de fotografía australiano Adam Arkapaw, con quien tiene un hijo, Aedan.

Nacida en Oxnard, California, y criada en la bahía de San Francisco, Durald Arkapaw creció con una madre filipina y un padre afroamericano. Su infancia estuvo marcada por una mezcla de raíces culturales, mucho estímulo familiar y una temprana relación con las artes visuales. En varias ocasiones contó que de niña fue muy alentada por su madre, quien le repetía que podía dedicarse a lo que quisiera, idea que ella recordó en su discurso de los Oscar 2026. Ese apoyo temprano fue clave para que se imaginara trabajando en cine, en un área donde casi no había mujeres.

Estudió Historia del Arte en la Universidad Loyola Marymount y luego cinematografía en el American Film Institute, donde comenzó a desarrollar una mirada visual propia. Antes de consolidarse en el cine trabajó en publicidad y videoclips para artistas como Haim y Solange.

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Su carrera en largometrajes comenzó en 2013 con Palo Alto, la ópera prima de Gia Coppola, con quien continuó colaborando, hasta que con el tiempo fue ampliando su campo hacia producciones de gran escala, como la serie Loki y la película de Marvel Pantera Negra.

El salto definitivo llegó con Pecadores, que convirtió a Durald Arkapaw en la primera mujer en filmar un largometraje en formato a gran escala. Ese trabajo visual —ambicioso y técnicamente complejo— le valió su primera nominación y su primer Oscar.

La mirada propia de una mujer

Su nombre, Autumn —otoño—, parece anticipar algo de su mirada: una fotografía atenta a los matices, a la luz cálida y a los cambios sutiles que transforman un paisaje. El trabajo de Durald Arkapaw se caracteriza por una fotografía intimista antes que espectacular. A diferencia de muchos directores de fotografía de grandes producciones —donde la técnica suele imponerse— su estilo busca que la luz acompañe el pulso dramático de cada personaje y sus imágenes tienden a privilegiar rostros, miradas, texturas y atmósferas.

Sinners Los Oscar 2026 Michael B. Jordan como Elijah Smoke Moore y Myles Caton como Sammie Moore en Pecadores. HBO Max

Tiene un sello bastante personal. Su formación en Historia del Arte se delata en la manera en que compone los planos, con encuadres pensados, paletas de color naturales y sutiles y una iluminación al estilo de la pintura clásica, todo un cóctel destinado a lo contemplativo.

En producciones como Pantera Negra o Pecadores, Durald Arkapaw tuvo la gran oportunidad equilibrar lo épico con esta parte más humana, utilizando formatos monumentales para una fotografía bien suya que sigue estando centrada en la presencia física de los actores.

También se reconoce en su trabajo un interés por la representación y la identidad, algo ligado a su propia historia. Sus imágenes enfatizan los tonos y texturas de la piel, así como los cuerpos.

Su idea —lo ha dicho en varias de sus escasas entrevistas— es que la fotografía se vuelva invisible y esté al servicio de la trama. Y es esa combinación entre sensibilidad artística y dominio técnico lo que explica, en términos generales, por qué su trabajo en Pecadores terminó convirtiéndose en un hito dentro de la cinematografía contemporánea.

Un futuro brillante más allá de los Premios Oscar

Durante su discurso en los Oscar 2026 pidió que todas las mujeres presentes en la sala se pusieran de pie. “No estaría en este escenario sin ustedes”, dijo, agradeciendo el apoyo recibido y recordando a pioneras como Ellen Kuras y Rachel Morrison, referentes que abrieron camino en un oficio históricamente masculino.

Autumn Durald Arkapaw en los Premios Oscar 2026 @addp en Instagram. Instagram

Ahora, tras su gran momento, comenzaron a circular varios rumores dentro de la industria sobre hacia dónde podría ir su carrera después del Oscar. El principal de ellos (y más obvio) es que se la ve trabajando nuevamente con Coogler, con quien ya trabajó en Pantera Negra y ahora en la película por la que fue nominada. Algunas voces perdidas en el ciberespacio ya la vinculan directamente con The X-Files, proyecto que Coogler revivirá para Hulu.

Después del impacto de una peli filmada en 65 mm e IMAX en los Oscar, el sector también especula que Hollywood se va a colgar de la experiencia del cine de gran formato, lo que podría significar para Durald Arkapaw una catapulta con aún más alcance hacia producciones épicas o de gran presupuesto.

En ese soporte de películas la directora en fotografía podría consolidarse como una de las cinematógrafas más buscadas. Después del Oscar su perfil dentro de la industria está cotizando. Y se espera que pase a formar parte del grupo reducido de directores de fotografía que eligen en qué proyectos participar.

Algo que ella misma ha subrayado es que prefiere seguir enfocada en la cinematografía antes que pasar a dirigir, interés que suele despertarse en muchos directores de fotografía exitosos. Está contenta con su premio, que más que un hito personal se convirtió en un símbolo de representación de todas las mujeres dentro y fuera de la industria. Como ella misma señaló, el hecho de ver a una mujer recibiendo ese reconocimiento puede cambiar lo que muchas niñas creen posible para su propia vida.