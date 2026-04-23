“Nunca olvidaremos esta pesadilla”: murió Luis Puenzo, el cineasta que ganó el primer Oscar de Argentina con ‘La historia oficial’

Murió a los 80 años, un día después del actor Luis Brandoni; fue productor, presidente del Incaa y tuvo una destacada trayectoria en publicidad y cine internacional

El cineasta Luis Puenzo murió el 21 de abril de 2026, a los 80 años, un día después que el actor Luis Brandoni. Fue el artista detrás de la cámara que en 1985 filmó La historia oficial (1985), la primera película argentina en ganar un premio Oscar. También tuvo una cercanía cinematográfica con Uruguay: produjo XXY (2007), la ópera prima de su hija Lucía, rodada íntegramente en Piriápolis en 2007. Luis ocupó en ese rodaje el rol que Lucía definiría, en una clase magistral, como el del “arma secreta”, la voz que veía contra qué pared se iban a estrellar un kilómetro antes. Aquella película con Ricardo Darín e Inés Efron ganó el Gran Premio de la Crítica en Cannes.

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Nacido en Floresta, barrio de Buenos Aires, en 1946, Puenzo ya filmaba publicidades a los 16 años. De esa etapa publicitaria le quedó una convicción: por adelante de todo tenían que ir el relato, el guion y los actores. Todos sus proyectos cinematográficos fueron “bastante difíciles, con un desafío fuerte, un tirarse a la pileta”, dice una nota dedicada al cineasta en Página 12. Ya en el circuito de Hollywood, dirigió, entre otras, Gringo viejo (1989), con Jane Fonda y Gregory Peck, y La peste (1992), basada en la novela de Albert Camus, con William Hurt y Robert Duvall.

La historia oficial la filmaron en su propia casa de Martínez porque su productora había quebrado. Construyeron el horror desde adentro de una casa de clase media, sin mostrar tortura ni sangre. “Decidimos contar desde esa especie de elegancia que siempre tuvo la sociedad argentina donde toda la basura está debajo de la alfombra”, explicó en una entrevista con el periodista Eduardo Aliverti.

El 24 de marzo de 1986, cuando subió al escenario del Dorothy Chandler de Los Ángeles a recoger el Oscar, recordó que ese mismo día, 10 años antes, había comenzado la última dictadura. “Nunca olvidaremos esta pesadilla, pero ahora estamos empezando a tener nuevos sueños. Gracias”, dijo en ese discurso. Después volvió a Buenos Aires. “El Oscar quiso cambiarme la vida, pero no pudo”, repetiría en revista Gente. “Yo me considero, y siempre seré, un porteñazo”.

Fue también uno de los redactores de la ley de cine de 1994 y presidió el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) entre 2019 y 2022. Su gestión estuvo signada por las dificultades que impuso la pandemia y culminó anticipadamente en medio de protestas de diversos sectores de la industria audiovisual.