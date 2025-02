Biodiversidad profunda: el pez diablo negro y otros animales a miles de metros de profundidad

Según la fuente a la que se acude, de los océanos se ha explorado entre un 5% y un 20%. Eso quiere decir que, en el mejor de los casos, no se conoce qué hay en el 80% de los mares de la Tierra, incluyendo su biodiversidad. Esto ha sido pasto para todo tipo de conspiraciones, especulaciones, mitos, mitologías y misterios. Pero, en lo estrictamente matemático, quiere decir que es mucho más fehaciente decir que no existe el chupacabras ni el abominable hombre de las nieves —ya que no es mucha la tierra firme que permanece virgen, más no sea en cartografías— que afirmar que es imposible encontrar un kraken o un megalodon. Hollywood se ha hecho un pícnic con esto. Que tres cuartas partes de los océanos estén en total oscuridad ayuda mucho.