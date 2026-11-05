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    El gobierno quiere avanzar en un “procedimiento ‘fast track’” con la OCDE, dice el ministro de Economía

    “Preferimos estar sentados en la mesa que ser parte de la comida”, alegó Oddone

    El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, junto al ministro de Economía uruguayo, en París.

    El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, junto al ministro de Economía uruguayo, en París.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Además de destacar la estabilidad macroeconómica lograda por Uruguay en los últimos años y enumerar una serie de “desafíos”, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, puso al tanto a los argentinos presentes en el evento anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) del interés del gobierno de concretar una aproximación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Preferimos estar sentados en la mesa que ser parte de la comida”, alegó el jerarca, al disertar ayer, miércoles 4, en Buenos Aires.

    Oddone ha manejado de manera directa la actual fase de acercamiento con esa organización con sede en París orientada al desarrollo económico fundada en la década de 1960 por 20 países y que actualmente reúne a 38 —la mayoría, avanzados— de Europa, América del Norte y América del Sur, y de Asia-Pacífico. En junio, cuando participó en un foro en la capital francesa invitado por la OCDE, le plantearon si el gobierno estaría dispuesto a firmar un MOU —sigla en inglés de memorandum of understanding—, que habilita posteriores conversaciones para una posible membresía, informó el propio ministro a Búsqueda en agosto.

    Luego, en el marco de la visita a Montevideo del secretario general de la organización, Mathias Cormann, Oddone anunció que el gobierno tiene el “compromiso” de “impulsar un debate abierto” con el sistema político, la academia y la sociedad civil “para evaluar qué tipo de relación” pretende el país con la OCDE y “alcanzar niveles de consenso”.

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    En el foro anual de FIEL comentó el estado de situación actual. “Uruguay había interrumpido en el período anterior el acercamiento. Tenemos hoy una propuesta de ir por un procedimiento fast track con la OCDE y nosotros queremos, el gobierno quiere avanzar en este proceso, básicamente porque Uruguay es un país abierto al mundo y está sometido a reglas globales y, por lo tanto, nos enteramos por la prensa muchas veces de reglas establecidas por la OCDE que nos afectan”, señaló. Frente a ese tipo de situaciones, dijo, las autoridades prefieren “estar sentados en la mesa que ser parte de la comida”.

    Oddone en el foro del FIEL.

    Oddone en el foro del FIEL.

    Agregó: “Así que la estrategia del gobierno es poder ser un miembro modesto. Por supuesto, no tenemos una pretensión de ser grandes influyentes, porque seguimos siendo un país pequeño, pero sí estar sentados donde las reglas sobre transparencia de información (fiscal), secreto bancario, reglas tributarias que nos terminan siempre afectando” son discutidas. “Esa es la razón por la cual estamos ya en un ejercicio de acercamiento a la OCDE, que entre otras cosas nos va a permitir un enforcement para hacer reformas de naturaleza microeconómica”, en cuanto al “tema muy relevante” de las compras estatales o la “gobernanza de las empresas públicas”.

    Para Oddone, “no es lo mismo reformar con la iniciativa del ministro que cuando uno adhirió a un contrato internacional y eso tiene una agenda marcada y hay que cumplir con esos estándares”.

    En agosto, el jerarca había dicho a Búsqueda que una eventual firma del MOU para avanzar en el acercamiento a la OCDE no necesariamente termina con la adhesión plena. “Explorarlo con más ambición tampoco quiere decir que sí, que vamos adentro (…), sino que estamos dispuestos a discutir cosas que son de contenido más específico”, explicó. Por entonces, la propuesta de la organización todavía no había sido analizada en el oficialismo frenteamplista.

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