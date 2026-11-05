Jorge Díaz se reúne con sectores del Frente Amplio mientras el gobierno evalúa que cambie de rol dentro del Poder Ejecutivo

Jorge Díaz llegó al cierre del Congreso del Frente Amplio , el 25 de octubre, con una bandera de Otorgués en la mano. Era uno más de los frenteamplistas independientes que asistieron a la cita en el Palacio Peñarol, aunque en su caso apañado por el cargo de prosecretario de la Presidencia, una posición que le da centralidad en decisiones clave del gobierno y discusiones duras con la oposición. Es probable que alguna de esas características cambie en las próximas semanas.

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Díaz profundiza sus intercambios con sectores frenteamplistas y este mes participará en un conversatorio organizado por la Juventud de Asamblea Uruguay sobre narcotráfico y combate al lavado de activos. En paralelo, la Presidencia de la República evalúa posibles cambios en el Poder Ejecutivo, uno de los cuales lo tiene como protagonista, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno. En el entorno de Díaz manejan con un nivel de probabilidad alta que en las próximas semanas pase de la prosecretaría a liderar el Ministerio de Defensa, en sustitución de la ministra Sandra Lazo.

Díaz tuvo un papel central en la investigación que desarrolló el gobierno sobre el frustrado contrato entre el Estado uruguayo y el astillero Cardama, firmado por Defensa durante la administración de Luis Lacalle Pou. De hecho, acompañó a Orsi y al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, cuando anunciaron en octubre de 2025 que Uruguay podría haber sido víctima de un fraude. La ministra Lazo siguió la conferencia desde la primera fila.

El eventual cambio en Defensa es parte de una “evaluación permanente del gobierno” que alcanza a otras secretarías de Estado, aclaró una fuente de Presidencia. Y añadió que si bien es un rumor a voces en Torre Ejecutiva el posible pasaje de Díaz a Defensa, ni el presidente Yamandú Orsi ni el secretario de Presidencia se lo han comunicado al prosecretario.

El futuro

Díaz ha mantenido reuniones con dirigentes o comités ejecutivos de varios sectores frenteamplistas: Asamblea Uruguay (liderado por el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía), Progresistas 76 (cuyo referente es Álvaro García, presidente del Banco República del Uruguay), Compromiso 711 (del senador Felipe Carballo), el Partido Socialista, la Vertiente Artiguista y el Movimiento de Participación Popular (MPP). A su vez, en el marco de su trabajo como prosecretario ha aprovechado visitas al interior para complementar su agenda con reuniones políticas.

Su destino político, sin embargo, aún no está claro ni definido.

Una entrevista en En clave, el streaming de El País, lo posicionó el 27 de octubre en el centro del ring. “Lacalle Pou va a ser candidato, es candidato ya, proclamado desde el 2 de marzo del 2025. Es más, es el único candidato que tienen. Estoy convencido de que le podemos ganar perfectamente. Es más, yo le quiero ganar”. Esta última frase encendió la mecha en la coalición republicana. “Bienvenidos a la película: la gran franquicia para ser candidato. Al estar todos muertos en las mediciones, aparecen más contendientes. ¿El gobierno? Bien, gracias…”, tuiteó el senador blanco Sebastián da Silva. Su colega colorado Robert Silva pidió también en la red social X que “trabajen por la gente y no por las elecciones”. Díaz le agradeció. “Eso estamos haciendo. Igual que usted. Pero si me preguntan contesto, no le birlo el glúteo a la hipodérmica”, comentó el prosecretario, y le deseó “un buen día” al senador colorado.

El exfiscal da la batalla en redes sociales y medios de comunicación con un lenguaje que recuerda a veces a José Mujica, apelando a un refranero campechano que remite también a su Fraile Muerto natal. Luego de recibir críticas desde la coalición por haber anunciado que Uruguay ganó el mayor juicio de la historia en su contra, debido al monto que reclamaban accionistas de Aratirí, el prosecretario dijo el 31 de octubre a Búsqueda que “si el Frente Amplio hubiera hecho cagada, el juicio” por Aratirí no lo hubiera “ganado” el Estado.

Díaz es uno de los referentes del gobierno en materia de seguridad. Desde que asumió el cargo volvió a ubicar a la Prosecretaría como un actor central en la política de seguridad pública, restituyendo su lugar de máxima jerarquía de la Comisión Coordinadora del Combate al Lavado de Activos y creando el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. Además, impulsó un proyecto de ley para reformar el Código del Proceso Penal y prepara otro para crear el Ministerio de Justicia.

Al ser consultado sobre una eventual candidatura presidencial, Díaz respondió a El País que no lo hace sentir “para nada cómodo” esa posibilidad, que “eso está muy lejos” y que aceptará “el lugar” en el cual se sienta “cómodo” y pueda “devolver” todo lo que recibió del Estado. “No solamente no acepté, sino que rechacé la posibilidad de ser candidato a algo, a cualquier cargo”, recordó dos días después en la conferencia de prensa que dio para informar sobre el triunfo en el juicio por Aratirí. Durante la última campaña electoral, dos sectores le ofrecieron ser candidato a senador, el MPP y la Vertiente Artiguista, reconstruyó Búsqueda, pero Díaz rechazó ambos ofrecimientos porque había tomado la decisión de no correr la carrera electoral en 2024.

Ante la consulta sobre su futuro político, ha planteado la necesidad de avanzar en una conducción grupal de la fuerza política. “Queda absolutamente descartado la posibilidad de eventuales candidaturas individuales, sino que es más: hablé (con El País) de un liderazgo colectivo, de un conjunto de compañeros muy valiosos que tienen que trabajar en equipo”, sostuvo en una conferencia de prensa el 29 de octubre. E insistió: “Hoy estamos ocupados en gobernar; no es tiempo de hablar de estos temas”. En esa entrevista había mencionado al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, como el único “líder” joven del Frente Amplio.

Otros movimientos

Desde hace meses que dirigentes del Frente Amplio consideran que el Poder Ejecutivo necesita cambios que lo reimpulsen, en particular teniendo en cuenta la baja popularidad del gobierno según las principales encuestadoras. La eventual llegada de Díaz a Defensa sería, de concretarse, el cuarto cambio en el gabinete. Un mes después de colgarse la banda presidencial y a raíz de la renuncia forzada de Cecilia Cairo, Orsi designó a Tamara Paseyro como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. En julio asumió Oscar Caputi como subsecretario de Ambiente tras la renuncia de Leonardo Herou. Y en abril de este año, Eugenia Villar, subsecretaria de Industria, dejó su lugar a Daniel Olesker.

En Presidencia dejan abierta la posibilidad de modificaciones al gabinete, pero sin asegurar fecha concreta ni secretarías de Estado involucradas.

Uno de los nombres que ha surgido en conversaciones de integrantes del gobierno como posible sucesor de Díaz en la Prosecretaría de Presidencia es el de Sergio Pérez, uno de los jerarcas más cercanos al mandatario, quien dirige desde el inicio del gobierno la Oficina Nacional de Servicio Civil. Pérez fue asesor del intendente de Canelones y del secretario general de la comuna entre 2005 y 2025, lapso en el que Orsi ocupó ambos cargos. Trabajó en la campaña presidencial que llevó al mandatario al triunfo y fue su abogado en la separación de bienes que concretó con su esposa, Laura Alonsopérez.