Un grupo de intendentes blancos se reunió para reclamar una “agenda distinta” y preguntarse “para qué” volver al gobierno

Es tiempo de reconfiguración de sectores en el Partido Nacional. Hay movimientos, hay reuniones, hay posibles alianzas entre agrupaciones, hay lanzamientos de nuevos sectores. Hay algo de efervescencia entre los blancos que ponen proa al 2029 en medio de un escenario inédito en la historia reciente de los nacionalistas: ya hay candidato. Y hay que ver cómo se organizan los que irán detrás sosteniendo la candidatura de Luis Lacalle Pou.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

De algo de esto se habló en un encuentro en Maldonado en el que participaron intendentes de varios departamentos, además de legisladores y el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. El denominador común fue la afinidad sectorial de los participantes, repartidos entre las agrupaciones D Centro y Aire Fresco. La reunión fue en la noche del viernes 27 de octubre. Y según informó el diario El País, despertó algunas molestias de otros intendentes y dirigentes que se sintieron entre excluidos y sorprendidos por un evento de estas características con el proceso electoral aún lejano en el horizonte.

“La conversación pasó por sintonías que no excluyen a nadie, eso que quede claro”, dijo a Búsqueda el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, sobre el encuentro. Olivera es el líder de la agrupación D Centro. Delgado, por su parte, reconoció las “afinidades” entre los participantes de la reunión, pero subrayó que fue “invitado” por los intendentes en su calidad de presidente del directorio. Delgado, actual líder de Aire Fresco tras el alejamiento del senador Martín Lema, fue uno de los impulsores de D Centro como pista de aterrizaje para otras corrientes partidarias durante las últimas elecciones que lo tuvieron como candidato a presidente.

Olivera insistió en que no hubo “nada electoral” en el espíritu del evento que también tuvo entre sus concurrentes al intendente de Artigas, Emiliano Soravilla; al de Treinta y Tres, Mario Silvera, y al de Maldonado, Miguel Abella. Además, en una especie de pasada de lista para completar la presencia de otras dos intendencias, estuvo el senador José Luis Falero —representando a la intendenta de San José, Ana Bentaberri, que estaba en China— y el senador Carlos Moreira, en representación de Colonia, pues el intendente Guillermo Rodríguez no asistió.

Según Olivera, se trató de una instancia para reforzar el concepto de “trabajar en una agenda distinta”. Es una idea en la que el intendente de Paysandú ha machado desde el inicio de esta administración. Incluso con propuestas concretas elevadas al directorio blanco. “Primero queremos aportar al próximo gobierno y creemos que podemos aportar desde otra agenda. Hablando de otros temas, abordando otras cuestiones, que capaz que hoy la discusión pública está yendo por una deriva distinta a la que entendemos nosotros debería centrarse”, dijo a Búsqueda.

Si bien hubo un consenso en alejar públicamente este encuentro del germen de una nueva expresión electoral dentro del partido, otras fuentes, en off the record, señalaron que la idea es intentar articular un polo que pueda transformarse en la mayoría del partido. “Esa es la idea de algunos. Pero falta”, dijo uno de los informantes.

Olivera volvió a decir que no hay todavía una intención electoral, pero reconoció que le seduce la idea de que haya un grupo de intendentes que le dispute el relato a “determinados voceros que parece que monopolizan el pienso de un partido”. “Históricamente el Partido Nacional ha tenido sus raíces en el interior, ha estado en los gobiernos departamentales, en los municipios”.

Una oposición que “aporte”

El jefe comunal de Paysandú señaló que, al igual que a sus colegas de otros departamentos, le toca “administrar la realidad de todos los días”. “Nos toca eso. Y el debate público va por algunos temas que están lejísimo de lo que la gente está demandando, está precisando y está queriendo escuchar”, reclamó. Olivera dijo que durante la reunión se habló de que “en el sistema de pesos y contrapesos políticos” dentro del Partido Nacional, los intendentes “aportan mucho electoralmente”. “Y entendemos que es un momento para también aportar, no solo votos y adhesiones a otros sectores, sino aportar también agenda”.

Esa agenda que propone Olivera es una de oposición constructiva. “Algún día el gobierno se va a llevar un palo porque hizo las cosas mal o hace las cosas mal, pero no como prédica de todos los días. No nos podemos levantar todos los días, desayunar un par de limones y decir: el gobierno tiene la culpa”, señaló. Y hay otra agenda, dijo, que es la de “prepararse para gobernar”.

Y entonces se detuvo en un concepto que Lacalle Pou ha repartido entre los suyos en los últimos meses y que ha derramado a muchos de los dirigentes blancos que lo repiten como un mantra sagrado: el para qué. “Yo creo que con quién vamos a gobernar está fuera de discusión. Ahora nos interesa el para qué”, señaló Olivera. “Ya sabemos quién va a ser, ya sabemos que tenemos el mejor candidato, ya sabemos que tenemos a alguien que tiene experiencia, ya sabemos dónde está. Queremos aportar el para qué, qué insumo le podemos dar a nuestro partido para que a partir del primero de marzo del 2030 quiera transformar muchas cosas”, insistió.

Se lanza el nuevo sector de Lema

En esta nueva configuración interna, el senador Lema anunciará su nuevo sector antes de que termine el año. Fuentes de su entorno dijeron a Búsqueda que se está terminando de definir la “identidad” e “impronta” de la agrupación al tiempo que se prepara una instancia para presentar las propuestas y trabajo realizado por su equipo político.

El concepto en el que se está subrayando es la “cercanía y propuesta permanente” como grifa de la nueva agrupación que tiene, entre otros integrantes, al intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, a los legisladores José Luis Satdjian, Nicolás Martinelli, Juan José Olaizola, Pablo Constenla y Fabricio Núnez. Y que sumó al exsubsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla y al exsubsecretario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Benjamín Irazábal.