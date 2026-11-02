Las tensiones en las Malvinas desatan el caos pesquero en el Atlántico Sur

Las tensiones entre el Reino Unido y Argentina por las Islas Malvinas han dado lugar a un caos pesquero en el Atlántico suroeste, a medida que las flotas extranjeras se aprovechan de la falta de una gestión conjunta de las poblaciones de calamar, merluza y otras especies marinas en la región.

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Las flotas pesqueras de larga distancia de China, España y otros países han incrementado drásticamente su actividad en los últimos años en las aguas entre Argentina, las Malvinas y Uruguay , una de las zonas pesqueras más activas del mundo que carece de un organismo multinacional para gestionar las poblaciones de peces.

Las empresas advierten de que esta situación, provocada en parte por la prolongada disputa de soberanía sobre el territorio británico de ultramar de las Falkland Islands —conocido en Argentina como las Islas Malvinas— amenaza con agotar gravemente las poblaciones de peces que se extienden tanto por las zonas económicas exclusivas de 200 millas náuticas frente a las costas de los países como por alta mar, más allá de esos límites.

La actividad pesquera en el Atlántico suroeste ha aumentado rápidamente desde el cambio de milenio. El número estimado de horas de pesca de unas 500 embarcaciones se ha duplicado durante la última década en la franja de 20 millas náuticas adyacente a la zona económica exclusiva de Argentina, según un análisis satelital realizado por la organización sin fines de lucro Global Fishing Watch.

Este aumento, junto con la posibilidad de que el cambio climático altere los patrones migratorios de los peces, ha llevado a los científicos a pedir la creación de un organismo regional de ordenación pesquera (OROP).

“Necesitamos urgentemente crear un organismo que nos permita gestionar estos sistemas socioecológicos en su conjunto”, dijo Omar Defeo, profesor de ciencias marinas de la Universidad de la República de Uruguay.

Existen alrededor de veinte OROP que gestionan las poblaciones de peces en todo el mundo. Algunos se ocupan de especies específicas —cinco de ellos se centran en el atún— mientras que otros gestionan múltiples especies dentro de una región, como la Organización de Pesquerías del Atlántico Sudoriental. Aunque imperfectos, los científicos señalan que estos organismos ofrecen una importante primera línea de defensa contra la sobrepesca.

Las condiciones ecológicas hacen que la alta mar entre Argentina y las Islas Malvinas resulte atractiva para las flotas pesqueras comerciales. Miguel Riopa/AFP/Getty Images

Los peces del Atlántico suroeste, que sustentan 900,000 empleos, están bajo presión. Sólo el 55.2% de las poblaciones de la región se explotaban a niveles “biológicamente sostenibles” en 2023, según las estimaciones más recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), lo que representa una caída de casi 3 puntos porcentuales con respecto a 2021.

“En la práctica, sólo existe el caos, y son nuestras pesquerías las que se verán afectadas por ello”, dijo Janet Robertson, directora general de Consolidated Fisheries, una compañía pesquera con sede en las Islas Malvinas. “Con tanta pesca no regulada, ahí es donde todo sale terriblemente mal”.

Las condiciones ecológicas hacen que las aguas de alta mar entre Argentina y las Islas Malvinas sean particularmente atractivas para las flotas pesqueras comerciales. La plataforma continental patagónica cuenta con aguas relativamente poco profundas y ricas en nutrientes, frecuentadas por grandes cantidades de peces, incluyendo el calamar argentino de aleta corta.

Argentina y el Reino Unido iniciaron intentos de gestionar conjuntamente la pesca en las décadas de 1990 y 2010, bajo gobiernos de derecha en Buenos Aires. Sin embargo, ambos fueron descartados por líderes de izquierda del movimiento peronista, quienes suelen defender la reivindicación de las Malvinas de manera más agresiva.

El presidente argentino, el derechista Javier Milei, buscó estrechar las relaciones con el Reino Unido al comienzo de su mandato, y funcionarios argentinos y británicos discutieron el intercambio de información sobre embarcaciones extranjeras en alta mar durante conversaciones informales en 2025, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Pero esos esfuerzos ahora parecen estar fuera de discusión, ya que el avance del primer proyecto comercial de petróleo en alta mar de las Malvinas ha impulsado a Milei a relanzar la campaña de soberanía de Argentina. Está endureciendo las sanciones económicas contra las islas y está iniciando un arbitraje internacional contra el Reino Unido.

Un funcionario del gobierno de Milei que no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo que un organismo regional de gestión “nunca sería posible” porque Argentina no reconoce al gobierno británico de las Malvinas y considera ilegal la pesca que éste autoriza. La pesca representa casi dos tercios del producto interno bruto (PIB) de las islas.

Un exfuncionario argentino lamentó el impacto de la disputa en los recursos pesqueros. “El agotamiento de las poblaciones, que no queremos que suceda, está ocurriendo porque estamos en esta competencia, y el Reino Unido lo va a empeorar debido al petróleo”, dijo.

Zonas económicas exclusivas en el Atlántico sur. Financial Times

La disputa por las Malvinas no es el único factor que ha impedido la creación de un OROP en la región.

Todos los países que pescan en alta mar tendrían derecho a participar, y existe el temor de que un OROP pueda resultar contraproducente al “legitimar” a las flotas extranjeras, según Philippe Le Billon, profesor de la Universidad de Columbia Británica.

"Lo que está haciendo China no es ilegal, sólo que la escala es enorme", dijo. "La preocupación es que se conviertan en 'parte del club', pero sigan con las mismas prácticas".

La expansión de la flota de larga distancia de China en las últimas décadas ha alarmado a los gobiernos latinoamericanos. Ecuador, por ejemplo, denunció en 2020 que cientos de embarcaciones chinas se concentraban justo fuera de las aguas de las Islas Galápagos, una zona ecológicamente sensible, y acusó a los barcos de apagar los dispositivos de rastreo para evitar ser monitoreados.

La mitad de las 554 embarcaciones en la zona de pesca justo fuera de la zona económica de Argentina analizadas por Global Fishing Watch eran chinas. Los barcos pesqueros con bandera china duplicaron sus días de pesca activos en esa zona en el año hasta septiembre de 2026, en comparación con el mismo período de hace una década.

Los barcos pesqueros con bandera española, un grupo constante de unos 30, también aumentaron significativamente su actividad, quintuplicando el número de días que pasaron en la zona. Los barcos de pesca de calamar de Taiwán y Corea del Sur también ampliaron sus actividades pesqueras en esa zona.

A principios de este año, el Ministerio de Agricultura de China rechazó las críticas a la flota pesquera china calificándolas de “manipulación política” por parte de Estados Unidos y dijo que China “adopta un enfoque de tolerancia cero hacia la pesca ilegal” y “se encuentra entre los países con mejor desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones” en el marco de los OROP existentes.

China ya había anunciado moratorias sobre la pesca de calamar en zonas del Atlántico suroeste para permitir la recuperación de las poblaciones, y en 2022 se comprometió a limitar el número de embarcaciones chinas que podrían operar en la región.

Sin embargo, las Organizaciones No Gubernamental (ONG) ambientalistas sostienen que estas medidas parecen haber trasladado la actividad pesquera a otras zonas y a embarcaciones de distintos tamaños, sin reducir su volumen total.

Cartel The Falkland Island en Puerto Argentino/Stanleyen en Islas Malvinas. EFE

El gobierno de Milei ha intensificado la vigilancia en los límites de la zona exclusiva de Argentina para evitar incursiones de embarcaciones extranjeras, imponiendo multas por un valor equivalente a US$3.5 millones entre enero y agosto.

Los países continúan gestionando las poblaciones de peces dentro de sus propias aguas. Las Islas Malvinas suspendieron la temporada de pesca más reciente del calamar Loligo pequeño debido a capturas inusualmente escasas y ordenaron que se realizaran investigaciones para determinar las causas.

Ese tipo de gestión no se está llevando a cabo en alta mar.

“Con ese vacío de gobernanza, no hay absolutamente ningún incentivo para realizar ningún tipo de conservación”, dijo Juliano Palacios Abrantes, experto en pesca marina de la iniciativa de investigación global Solving-FCB. “La mentalidad es: si yo no lo pesco hoy, alguien más lo pescará mañana”.

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