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    El Frente Amplio celebra los últimos resultados electorales en el exterior, mientras el gobierno analiza su impacto

    En el Poder Ejecutivo evalúan que es muy pronto para sacar conclusiones sobre las consecuencias de la derrota electoral del oficialismo en Estados Unidos

    Trump en la casa Blanca

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    AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El gobierno y el Frente Amplio tenían en el radar tres elecciones que, en opinión de sus principales dirigentes, podían ser clave para el futuro de la administración de Yamandú Orsi. Los comicios en Brasil, Israel y Estados Unidos arrojaron los resultados deseados por el oficialismo, lo que fue recibido con entusiasmo en la coalición de izquierda y con un poco más de cautela en el Poder Ejecutivo.

    La relación entre el gobierno de Donald Trump y el de Orsi tiene puntos de acuerdo, como el apoyo en temas de seguridad, y otros que ponen a Uruguay a la defensiva. Sobre los asuntos más complejos, las autoridades uruguayas trabajaban bajo una lógica de postergar las definiciones más complicadas hasta después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

    Este martes 3, el Partido Republicano perdió la mayoría en las dos cámaras del Congreso por amplio margen, lo que supuso un duro golpe para la administración Trump. En el gobierno consideran que todavía es “demasiado pronto” para evaluar las consecuencias que eso tendrá en las decisiones que tome la Casa Blanca en los dos años que le quedan de gestión y, con eso, en la relación bilateral, dijeron a Búsqueda.

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    En el Frente Amplio la evaluación inicial es positiva. “No puedo esconder, como no escondí con Lula, la alegría que me provoca que alguien que ha intentado intervenir en las elecciones en Sudamérica, que ha generado presiones arancelarias sobre nuestros países y amenazas sufra una derrota de este tipo, que es una respuesta contundente a que sus políticas no solo no tienen apoyo en el mundo; no tienen apoyo dentro de Estados Unidos”, dijo el miércoles 4 en rueda de prensa el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira. La derrota de los republicanos es “muy favorable para la humanidad” y una “gran noticia”, añadió.

    Pereira definió a Trump como un “muy mal presidente”, quizás uno de “los peores de la historia” estadounidense.

    El senador Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular) celebró el “tsunami electoral” reciente, en el que ubicó no solo el triunfo del Partido Demócrata del martes, sino también la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil y el resultado desfavorable para Benjamin Netanyahu en las elecciones generales de Israel.

    “La ultraderecha no solo perdió las elecciones, perdió su discurso de odio, guerra y polarización, alejado de los problemas reales de la gente”, escribió en su cuenta de X. “La esperanza sigue venciendo al odio”.

    Mientras que Lula da Silva logró la reelección y en enero comenzará su cuarto mandato, el resultado en Israel no permite aventurar un desenlace claro.

    Si bien las elecciones en ese país se desarrollaron el 27 de octubre, recién este miércoles fueron certificados sus resultados por la autoridad electoral. El bloque liderado por Netanyahu obtuvo 53 escaños en el Knéset (el Parlamento israelí), el bloque opositor alcanzó 48 y las listas de mayoría árabe 19.

    El presidente israelí, Isaac Herzog, se reunirá con Netanyahu y su rival, Gadi Eisenkot, y luego definirá cuál tiene más chance de formar un gobierno, para lo cual necesita 61 votos en el Knéset. Ese candidato dispondrá de 28 días para negociar, con posibilidad de solicitar una prórroga de otros 14. Si no lo logra, el presidente puede encomendar la tarea a otro líder.

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