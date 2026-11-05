El Frente Amplio celebra los últimos resultados electorales en el exterior, mientras el gobierno analiza su impacto

En el Poder Ejecutivo evalúan que es muy pronto para sacar conclusiones sobre las consecuencias de la derrota electoral del oficialismo en Estados Unidos

El gobierno y el Frente Amplio tenían en el radar tres elecciones que, en opinión de sus principales dirigentes, podían ser clave para el futuro de la administración de Yamandú Orsi. Los comicios en Brasil, Israel y Estados Unidos arrojaron los resultados deseados por el oficialismo, lo que fue recibido con entusiasmo en la coalición de izquierda y con un poco más de cautela en el Poder Ejecutivo.

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La relación entre el gobierno de Donald Trump y el de Orsi tiene puntos de acuerdo, como el apoyo en temas de seguridad, y otros que ponen a Uruguay a la defensiva. Sobre los asuntos más complejos, las autoridades uruguayas trabajaban bajo una lógica de postergar las definiciones más complicadas hasta después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Este martes 3, el Partido Republicano perdió la mayoría en las dos cámaras del Congreso por amplio margen, lo que supuso un duro golpe para la administración Trump. En el gobierno consideran que todavía es “demasiado pronto” para evaluar las consecuencias que eso tendrá en las decisiones que tome la Casa Blanca en los dos años que le quedan de gestión y, con eso, en la relación bilateral, dijeron a Búsqueda.

“Es importante que se exprese la democracia. El voto del pueblo manda”, dijeron fuentes de Presidencia a Búsqueda sobre el resultado en Estados Unidos.

En el Frente Amplio la evaluación inicial es positiva. “No puedo esconder, como no escondí con Lula, la alegría que me provoca que alguien que ha intentado intervenir en las elecciones en Sudamérica, que ha generado presiones arancelarias sobre nuestros países y amenazas sufra una derrota de este tipo, que es una respuesta contundente a que sus políticas no solo no tienen apoyo en el mundo; no tienen apoyo dentro de Estados Unidos”, dijo el miércoles 4 en rueda de prensa el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira. La derrota de los republicanos es “muy favorable para la humanidad” y una “gran noticia”, añadió.