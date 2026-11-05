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    Renunció otra autoridad en el Ministerio de Relaciones Exteriores

    La directora general para Asuntos Técnico Administrativos del ministerio, Virginia Scarppe, dejó su cargo en el marco de las restricciones presupuestales que enfrenta la Cancillería

    Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo.

    Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS

    La cúpula de la Cancillería sumó una nueva baja esta semana después de que la directora general para Asuntos Técnico Administrativos del ministerio, Virginia Scarppe, renunció a su cargo.

    Es la segunda directora que abandona su puesto sin que sea por motivos de seguir su carrera en el exterior. Scarppe estaba desgastada porque era quien “daba la cara” ante las embajadas que reclamaban por la falta de fondos, relataron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

    La secretaría de Estado enfrenta restricciones presupuestales que afectan su funcionamiento. A fines de octubre, la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior advirtió sobre la “situación crítica” que atraviesan las embajadas por la falta de fondos. El ministerio se comprometió, como respuesta, a conseguir un refuerzo presupuestal que permitiera hacer frente a los pagos al menos hasta el 2027.

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    Exdirectora de Asuntos Técnico Administrativos Virginia Scarppe.

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    Antes que Scarppe, Ricardo Baluga renunció a la Dirección de Asuntos Económicos a fines de setiembre, informó El Observador. Si bien en su carta de renuncia alegó cuestiones personales, la decisión se produjo, al menos en parte, por el deterioro en la relación con el canciller Mario Lubetkin.

    El desgaste del vínculo entre el ministro y buena parte de la estructura de la secretaría de Estado, informado por Búsqueda el 22 de octubre, responde a una combinación de problemas. En la interna hay quejas por lo que consideran destratos del canciller hacia sus funcionarios más cercanos, falta de apoyo a los diplomáticos y hasta la ausencia de una defensa presupuestal del ministerio que dejó a la secretaría con una crisis de funcionamiento.

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