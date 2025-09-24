Celebridades del cine en los primeros días del Festival de San Sebastián

La 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián se inauguró con un homenaje cargado de emoción dirigido a Marisa Paredes, figura central del cartel de este año. Los hermanos Almodóvar, junto con Esther García —productora de El Deseo y receptora del premio Donostia—, rindieron tributo a la actriz, al tiempo que subrayaron un mensaje político: el apoyo al pueblo palestino. Dentro del Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, donde se celebra el festival, los discursos se mezclaron con llamados a la memoria, a los derechos de las mujeres y a la justicia.
Pero el brillo de la alfombra roja no quedó opacado, sino todo lo contrario. La gran sorpresa fue la llegada de la actriz de Hollywood Angelina Jolie, que viajó de forma exprés para presentar Couture, la película de Alice Winocour en la que participa como actriz y productora. Su breve paso por San Sebastián fue suficiente para cumplir con el protocolo y también apartarse de él para saludar al público.
Dolores Fonzi
La argentina Dolores Fonzi presentó Belén, la película que dirige y que resultó preseleccionada para representar a su país en los próximos Premios Oscar.
AFP
La programación del festival estuvo cargada de emociones. La familia Flores, conocida por su influencia en el cine y la música española, asistió a la presentación del documental Flores para Antonio, dedicado al recordado cantante. Desde Argentina, Dolores Fonzi regresó como directora para competir en San Sebastián con Belén, inspirada en un caso real que marcó la lucha feminista en ese país y la legalización del aborto en 2020. Además, pasaron por la alfombra roja del festival otras estrellas, como Jennifer Lawrence, Russell Crowe y Juliette Binoche.