En el Festival de Cine de Toronto, Angelina Jolie deslumbró con un abrigo de Gabriela Hearst

El Festival de Cine de Toronto cada vez se consolida más como un punto estratégico en el camino a los Oscar

Angelina Jolie brilló en la première de Couture, su última película. Para la ocasión vistió un abrigo largo de lana marrón de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst, que llevó como vestido, dejando entrever una pierna.&nbsp;

FOTO

AFP 

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Del 4 al 14 de setiembre las miradas de Hollywood están dirigidas a Ontario (Canadá), donde se celebra la 50a edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), un certamen que en los últimos años se ha consolidado dentro de la industria cinematográfica. Su ubicación en el calendario, entre Cannes y Venecia y a pocas semanas de la temporada de premios de Estados Unidos, lo convierte en un lugar estratégico para posicionar películas, conseguir distribución internacional, sumar atención mediática y hasta alcanzar un Oscar.

Kenau Reeves Jemal Countess AFP
La presencia de Keanu Reeves en la première de Good Fortune causó revuelo entre los fanáticos, con quienes se tomó varias selfies y también firmó varios autógrafos.

Leé además

Gabriela Hearst y Maria Sharapova en el desfile Primavera-Verano 2025 de la marca en la Semana de la Moda de París
Semana de la Moda

Gabriela Hearst presentó en París su nueva colección inspirada en las diosas de la Antigüedad
Verónica Perrotta y Néstor Guzzini en la película Quemadura china.
Video
ESTRENOS

Verónica Perrotta se desprende y, en el proceso, desdobla a Néstor Guzzini y César Troncoso

Por Pablo Staricco
Néstor Guzzini en la película uruguaya Perros.
Video
CINE NACIONAL

Las películas uruguayas rumbo al Oscar y al Goya, y dónde verlas

Por Redacción Búsqueda
Scarlett Johansson Matt Winkelmeyer AFP
Scarlett Johansson concurrió al preestreno de la película que dirigió, Eleanor the Great, con un elegante y romántico vestido rosa y a medida, de Valentino.

Scarlett Johansson concurrió al preestreno de la película que dirigió, Eleanor the Great, con un elegante y romántico

vestido rosa y a medida, de Valentino.

Como todos los años, la alfombra roja se convirtió en el momento más esperado para los seguidores. Por ella desfilaron, entre otros, Ben Stiller, Keanu Reeves, Scarlett Johansson­, Natalie Portman, Kirsten Dunst, Chris Evans y Sydney Sweeney. También lo hicieron Ryan Reynolds, que en un guiño patriótico llevó una remera con la hoja de arce canadiense, y Angelina Jolie­, que llevó un elegante abrigo oscuro de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst.

Ryan Reynolds Leonardo Ramirez AFP
Ryan Reynolds se rob&oacute; todas las miradas en la proyecci&oacute;n de John Candy: I Like Me, a la que, en un acto de patriotismo, asisti&oacute; con una remera con la hoja de arce canadiense.

Ryan Reynolds se robó todas las miradas en la proyección de John Candy: I Like Me, a la que, en un acto de patriotismo, asistió con una remera con la hoja de arce canadiense.

La película que inauguró la 50a edición del TIFF fue John­ Candy: I Like Me, un documental estadounidense dirigido por Colin Hanks. Frankenstein­, de Guillermo del Toro; Hamnet­, de Chloé Zhao; Good Fortune­, de Aziz Ansari, y Epic: Elvis Presley in Concert, de Baz Luhrmann­, son otras de las películas que forman parte de la cartelera del festival.

Seguridad Pública

Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

Por Juan Francisco Pittaluga
Venezuela

El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

Por Santiago Sánchez
Cumbre ONU

Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

Por Lucía Cuberos
Tacuarembó

Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

Por Redacción Búsqueda

Dos modelos muestran los diseños de Martina González y Felipe Gómez para Rediseña.

Pasarela Prado reunió a nueve marcas de diseño nacional enfocadas en materiales como el cuero y la lana

Por Redacción Galería
Grano de cacao y chocolates, producción realizada con Lucas Fuente. 

Cómo evoluciona el chocolate artesanal en Uruguay y dónde comprarlo

Por Clementina Delacroix Cardeza
Llega al Teatro Solís Delicia, una obra de danza inclusiva y diversa

Llega al Teatro Solís 'Delicia', una obra de danza inclusiva y diversa

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Il San Pietro di Positano, en Italia.

Pasaporte, raqueta y postal: 10 canchas que todo tenista querrá visitar

Por Santiago Perroni