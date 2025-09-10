En el Festival de Cine de Toronto, Angelina Jolie deslumbró con un abrigo de Gabriela Hearst
El Festival de Cine de Toronto cada vez se consolida más como un punto estratégico en el camino a los Oscar
Angelina Jolie brilló en la première de Couture, su última película. Para la ocasión vistió un abrigo largo de lana marrón de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst, que llevó como vestido, dejando entrever una pierna.
Del 4 al 14 de setiembre las miradas de Hollywood están dirigidas a Ontario (Canadá), donde se celebra la 50a edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), un certamen que en los últimos años se ha consolidado dentro de la industria cinematográfica. Su ubicación en el calendario, entre Cannes y Venecia y a pocas semanas de la temporada de premios de Estados Unidos, lo convierte en un lugar estratégico para posicionar películas, conseguir distribución internacional, sumar atención mediática y hasta alcanzar un Oscar.
Scarlett Johansson concurrió al preestreno de la película que dirigió, Eleanor the Great, con un elegante y romántico
vestido rosa y a medida, de Valentino.
AFP
Como todos los años, la alfombra roja se convirtió en el momento más esperado para los seguidores. Por ella desfilaron, entre otros, Ben Stiller, Keanu Reeves, Scarlett Johansson, Natalie Portman, Kirsten Dunst, Chris Evans y Sydney Sweeney. También lo hicieron Ryan Reynolds, que en un guiño patriótico llevó una remera con la hoja de arce canadiense, y Angelina Jolie, que llevó un elegante abrigo oscuro de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst.
Ryan Reynolds Leonardo Ramirez AFP
Ryan Reynolds se robó todas las miradas en la proyección de John Candy: I Like Me, a la que, en un acto de patriotismo, asistió con una remera con la hoja de arce canadiense.
AFP
La película que inauguró la 50a edición del TIFF fue John Candy: I Like Me, un documental estadounidense dirigido por Colin Hanks. Frankenstein, de Guillermo del Toro; Hamnet, de Chloé Zhao; Good Fortune, de Aziz Ansari, y Epic: Elvis Presley in Concert, de Baz Luhrmann, son otras de las películas que forman parte de la cartelera del festival.