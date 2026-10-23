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Christina Applegate afirma que fue erróneamente diagnosticada con esclerosis múltiple durante cinco años

En Messy, el podcast que conduce con la actriz Jamie Lynn Sigler, la actriz hizo público el difícil momento que atraviesa desde que le confirmaron que había sido mal diagnosticada con esta enfermedad

La actriz había sido diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021 tras sufrir problemas de movilidad y habérsele detectado unas 40 lesiones cerebrales.&nbsp;&nbsp;

La actriz había sido diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021 tras sufrir problemas de movilidad y habérsele detectado unas 40 lesiones cerebrales.  

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

“Felicidades, no tenés esclerosis múltiple”, le dijo días atrás una doctora a la actriz Christina Applegate, conocida principalmente por su papel en la comedia estadounidense Casados con hijos. Lo que de un lado se comunicó como buena noticia, del otro fue recibido como un baldazo de agua fría.

En Messy, el podcast que conduce con la actriz Jamie Lynn Sigler —quien padece esclerosis múltiple hace 25 años—, la actriz hizo público el difícil momento que atraviesa desde que le confirmaron que había sido erróneamente diagnosticada con esta enfermedad.

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“Para mí es como volver al punto de partida”, dijo quebrada en llanto. “No es que como te habían diagnosticado mal de repente te sentís mejor. Al contrario, he empeorado en muchos sentidos”.

Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021, luego de que su movilidad empeorara rápidamente, al punto de no poder caminar sin bastón e incluso necesitar silla de ruedas durante el rodaje de la serie Dead to Me. Según contó en su podcast, todo empezó con un simple hormigueo en los dedos de los pies, pero progresó hasta extenderse por sus piernas y causarle dolor, problemas de equilibrio, de movilidad y gastrointestinales.

Tras hacerle resonancias magnéticas y una punción lumbar, los médicos encontraron alrededor de 40 lesiones en su cerebro, hasta que le dieron el diagnóstico a los pocos meses, lo que llevó a la actriz a apartarse de la actuación.

Regreso a la incertidumbre

El caso de Applegate no es excepcional. Invitada al episodio del podcast del martes, la doctora Marwa Kaisey, profesora asociada de Neurología en el hospital universitario Cedars-Sinai de Los Ángeles, dijo que los síntomas suelen ser “inconsistentes” y que no existe una prueba universal para detectar la enfermedad. Se estima, de hecho, que entre un 15% y un 20% de los pacientes han sido mal diagnosticados con esclerosis múltiple.

Pero lejos de ser un alivio, un diagnóstico erróneo sin uno alternativo que explique los síntomas debilitantes representa un retorno a la completa incertidumbre. En este caso, los médicos tendrán que comenzar nuevamente a investigar hasta dar con un nuevo diagnóstico.

El actor Anthony Anderson ayudó a Christina Applegate a subir al escenario para presentar un premio en los Emmy 2024.

El actor Anthony Anderson ayudó a Christina Applegate a subir al escenario para presentar un premio en los Emmy 2024.

“Siento que decepcioné a todo el mundo. Es un extraño sentimiento, porque me convertí en una referente de la esclerosis múltiple”, dijo en referencia a la comunidad que padece esta enfermedad, en la que ahora se siente una especie de impostora. “Todo lo que estaba haciendo tenía un motivo detrás. Tenía una maldita razón para entender por qué mis días eran un desastre. Ahora no la tengo y es muy inquietante y confuso para mí”, lamentó en el podcast.

Las dudas sobre su diagnóstico habían empezado meses atrás, cuando su médica decidió suspender uno de los tratamientos dirigidos a las células B para observar cómo se comportaban. Los resultados no fueron los esperados para una persona con esclerosis múltiple, lo que llevó a cuestionar el diagnóstico y los estudios que le habían hecho.

Según explicó la doctora Kaisey en el podcast, tener ese tipo de lesiones cerebrales visibles en una resonancia no equivale a tener esclerosis múltiple, ya que distintas afecciones pueden producir alteraciones parecidas. El diagnóstico, en tanto, se obtiene de una conjunción entre síntomas, evolución, localización de las lesiones y el descarte de otras posibles enfermedades. “No es como si tuviéramos una prueba de embarazo que diga: ‘sí, lo tienes’ o ‘no, no lo tienes’. Es una lista de criterios”, resumió.

Por el momento, a Applegate, al igual que a tantas otras personas, le toca asimilar esta noticia y hacer frente a un panorama que vuelve a ser imprevisible.

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