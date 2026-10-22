El problema de US$300 mil millones de Netflix: la falta de éxitos presiona al gigante del streaming

Esta primavera, algunos de los principales ejecutivos de Netflix se reunieron para hacer su revisión anual del negocio del gigante del streaming . Y uno de sus indicadores clave estaba en rojo.

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La compañía lleva un registro de la frecuencia con la que los suscriptores acceden a sus servicios, un indicador conocido como “días de reproducción calificados” (QPD, por sus siglas en inglés). Pero la cifra estaba bajando, una señal preocupante de que su programación tenía dificultades para mantener la atención de los espectadores.

El ambiente dentro de Netflix cambió rápidamente, según contó un empleado que estaba al tanto de lo ocurrido en la reunión, conforme los equipos comenzaron a prepararse para posibles recortes de personal.

La semana pasada, esos temores se hicieron realidad. El codirector ejecutivo Ted Sarandos pasó esos días implementando una de las mayores reorganizaciones en la historia de Netflix, con el despido de unos 1,000 empleados, entre ellos los ejecutivos responsables de sus series y películas.

Durante años, Netflix fue la envidia de Hollywood , un gigante del streaming cuyo crecimiento aparentemente imparable obligó a las compañías de entretenimiento más grandes del mundo a replantearse sus negocios. Pero casi dos décadas después de lanzar su servicio de streaming, la compañía enfrenta un problema típico de Hollywood: la falta de éxitos.

A pesar de que el grupo reportó una desaceleración en el crecimiento de los ingresos, el codirector ejecutivo insistió en que los fundamentos del negocio seguían siendo sólidos.

“Nuestro negocio funciona. No hace falta un cambio fundamental en la estrategia”, dijo Sarandos a los analistas durante una conferencia telefónica. “Lo que sí necesitamos es ejecutar mejor nuestra estrategia en Estados Unidos”.

Ted Sarandos. AFP

Estos comentarios contrastaban con la turbulencia que sacude a Netflix, cuyo valor de mercado ha caído unos US$300 mil millones desde el máximo alcanzado el año pasado. Sarandos ha apartado a sus principales colaboradores creativos y ha incorporado a un exejecutivo de Disney —Peter Rice, como nuevo jefe de contenidos de la empresa— para enderezar el rumbo.

“Ted nunca va a admitir que se equivocó, así que otros pagarán los platos rotos”, dijo un veterano ejecutivo de Hollywood.

Una persona cercana a la compañía dijo: “Ted está tomando decisiones firmes como líder para mejorar la oferta de contenidos en Estados Unidos y preparar a Netflix para su próxima etapa de crecimiento. Nunca ha sido de los que se aferran al statu quo, y estas decisiones lo demuestran”.

Sarandos, quien estuvo a cargo de los contenidos de Netflix durante años antes de ascender al puesto de codirector ejecutivo en 2020, se ha sentido frustrado por la incapacidad de la compañía para producir nuevos éxitos y persuadir a los suscriptores de que pasen más tiempo en el servicio.

A pesar de gastar aproximadamente US$20 mil millones al año en programación, el tiempo que las personas dedican a ver Netflix creció sólo un 2% en el primer semestre de 2026. En EE.UU., la compañía no logró sumar nuevos suscriptores netos en ningún mes durante los primeros nueve meses del año, según datos de la firma de análisis Antenna.

Un portavoz de Netflix dijo que las metodologías de Antenna no eran representativas del desempeño de la empresa y que sus conclusiones eran inexactas.

La semana pasada, Netflix despidió a alrededor del 6% de su plantilla, es decir, a 1,000 empleados, y Sarandos explicó al personal que se trataba de un mal necesario para poder invertir en áreas de “alto impacto”.

Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix, fue despedida horas después de ayudar a supervisar los despidos masivos. Dan Lin, responsable de la división cinematográfica de la compañía, también fue despedido, aunque durante el fin de semana coincidió de nuevo con Sarandos en la gala del Museo de la Academia de Cine, a la que asistieron Taylor Swift, Charlize Theron y Teyana Taylor.

Los despidos reflejaron la conocida cultura corporativa implacable de Netflix. Según su denominada “keeper test”, o prueba de retención, se anima a los gerentes a prescindir rápidamente de aquellos empleados que no lucharían por conservar.

Sin embargo, ejecutivos de la compañía y conocedores del sector afirmaron que Sarandos fue el artífice de la estrategia que Bajaria puso en práctica: ampliar el atractivo de Netflix para el gran público e impulsar el crecimiento fuera de EE.UU. a medida que su mercado nacional alcanzaba la saturación. Su despido planteó una pregunta incómoda: ¿bastaría con cambiar a los ejecutivos responsables de llevar adelante esa estrategia para revertir la situación de la compañía?

Las acciones de Netflix han perdido más de la mitad de su valor desde el máximo alcanzado en 2025, y las ventas se intensificaron después de que fracasó su intento de adquirir a su rival Warner Bros Discovery, lo que generó dudas sobre si la compañía tenía suficientes contenidos para mantener el impulso por sí sola.

La caída de su audiencia ha inquietado a los inversionistas, que temen que pueda ser señal de una desaceleración prolongada del crecimiento de los ingresos. El martes 20, Netflix advirtió que el crecimiento de las ventas seguiría perdiendo ritmo y podría situarse en niveles no vistos desde 2023.

Bela Bajaria, ahora exdirectora de contenido de Netflix, buscaba ampliar el atractivo masivo y el crecimiento de la compañía fuera de los Estados Unidos. Netflix

“Si en 2027 el crecimiento de los ingresos vuelve a situarse en torno al 15 por ciento, esto será simplemente un problema de percepción, no un problema de negocio”, dijo Rich Greenfield, analista de LightShed Partners. "Si el crecimiento de los ingresos se desacelera hasta acercarse al 10 por ciento o menos, entonces sí habrá un problema real". Actualmente, la tasa se sitúa en el 11.8 por ciento.

Bajo la dirección de Bajaria, Netflix amplió su programación para incluir programas de telerrealidad, entretenimiento en vivo y deportes mediante acuerdos con la NFL, la WWE y la FIFA.

Entre bastidores, los ejecutivos creativos de Netflix recibían presiones contradictorias: conseguir éxitos cada vez mayores y, al mismo tiempo, contener el gasto.

Aunque antes Netflix intentaba equilibrar el entretenimiento para el gran público con una programación ambiciosa y experimental, el énfasis se había desplazado cada vez más hacia el éxito comercial. Como resultado, su catálogo carecía de una serie comparable a la popularísima The White Lotus de HBO. “Cuando intentas llegar a todo el mundo, pierdes al público al que quieres llegar”, dijo un empleado despedido recientemente.

Pese a la caída de sus acciones, Netflix sigue siendo la mayor plataforma de streaming por suscripción del mundo, con 325 millones de suscriptores de pago a finales de 2025. Según Antenna, su tasa de cancelación es la más baja del sector. La compañía ha demostrado que existe un modelo de negocio viable para el entretenimiento en la era digital: el año pasado obtuvo US$11 mil millones de beneficio neto sobre unos ingresos de US$45 mil millones.

Greenfield advirtió que el negocio del entretenimiento es impredecible y citó éxitos inesperados como El juego del calamar. Una oferta de contenidos más sólida el próximo año podría cambiar rápidamente la percepción sobre las perspectivas de Netflix, incluso si los programas hubieran sido encargados por los ejecutivos recién despedidos. “He vivido muchos ciclos en los que ha ocurrido”, dijo.

Netflix tiene puestas sus esperanzas en La Bola Negra, una película en español que está generando la expectativa de ser una posible candidata al Oscar. El codirector ejecutivo Greg Peters destacó las nuevas temporadas de La diplomática y Merlina como posibles grandes atractivos para el público.

Sarandos no es el único que está buscando un éxito. En las oficinas de Netflix en Sunset Boulevard, los empleados dijeron que compartían esa misma meta. “Habría sido estupendo trabajar con mejores contenidos”, dijo un exempleado. “Como suscriptor y espectador de Netflix, no he podido encontrar los contenidos que quiero ver”.

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