Cristiano Ronaldo a un paso del casamiento

“Sí, quiero. En estas y en todas mis vidas”. Con estas palabras, acompañadas por una foto del anillo de compromiso donde se ven las manos de ambos, Georgina Rodríguez anunció en su cuenta de Instagram su compromiso con Cristiano Ronaldo.
El delantero portugués y su pareja, Georgina Rodríguez , llevan nueve años juntos y tienen cinco hijos
La modelo argentina y el delantero portugués, hoy futbolista del Al-Nassr de la Liga Profesional de Arabia Saudita, llevan unos nueve años juntos y tienen cinco hijos, dos gestados por Georgina y tres por subrogación de vientre.
El anillo de compromiso con que CR7 sorprendió a su futura esposa es un diamante de talla oval de 40-45 quilates que tiene a los lados dos diamantes talla triángulo, valuado en más de seis millones de euros. Se trata de una joya que se suele conseguir únicamente en subastas o en grandes distribuidores de diamantes, que recuerda a los que llevaba Liz Taylor.
La pareja, que aún no ha dado a conocer la fecha ni el lugar de la boda, se conoció en la tienda Gucci de Madrid en el verano de 2016. A los pocos meses oficializaron la relación en los premios The Best.