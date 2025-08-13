¡Hola !

Cristiano Ronaldo a un paso del casamiento

El delantero portugués y su pareja, Georgina Rodríguez , llevan nueve años juntos y tienen cinco hijos

Cristiano Ronaldo sorprendió a su futura esposa con un anillo de compromiso de diamantes valuado en mas de seis millones de euros; una joya que solo se consigue en subastas o en grandes distribuidores de diamantes

Cristiano Ronaldo sorprendió a su futura esposa con un anillo de compromiso de diamantes valuado en mas de seis millones de euros; una joya que solo se consigue en subastas o en grandes distribuidores de diamantes

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

“Sí, quiero. En estas y en todas mis vidas”. Con estas palabras, acompañadas por una foto del anillo de compromiso donde se ven las manos de ambos, Georgina Rodríguez anunció en su cuenta de Instagram su compromiso con Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo y Georgina
El delantero portugués y la modelo argentina se conocieron en el verano de 2016 en la tienda Gucci de Madrid

El delantero portugués y la modelo argentina se conocieron en el verano de 2016 en la tienda Gucci de Madrid

Familia Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez tienen cinco hijos, dos gestados por ella y tres por subrogación de vientre. El delantero portugués y la modelo argentina se conocieron en el verano de 2016 en la tienda Gucci de Madrid

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez tienen cinco hijos, dos gestados por ella y tres por subrogación de vientre. El delantero portugués y la modelo argentina se conocieron en el verano de 2016 en la tienda Gucci de Madrid

El anillo de compromiso con que CR7 sorprendió a su futura esposa es un diamante de talla oval de 40-45 quilates que tiene a los lados dos diamantes talla triángulo, valuado en más de seis millones de euros. Se trata de una joya que se suele conseguir únicamente en subastas o en grandes distribuidores de diamantes, que recuerda a los que llevaba Liz Taylor.

La pareja, que aún no ha dado a conocer la fecha ni el lugar de la boda, se conoció en la tienda Gucci de Madrid en el verano de 2016. A los pocos meses oficializaron la relación en los premios The Best.

