Desaprender a ser padre

Ya lo dijo la psicóloga Fanny Berger­ para el artículo sobre corresponsabilidad parental que publicamos en esta edición por el Día del Padre: “El rol es adquirido. La parentalidad depende de la empatía, del involucramiento. No tiene nada que ver con el género. El tema es cómo uno desempeña el rol y no el rol que le adjudican. Entonces, el hombre que cumple con la parentalidad nutritiva, con lo que todo padre o madre, sin importar el sexo, tiene que asumir para que el hijo tenga salud mental, no tiene nada que ver con el sexo biológico del progenitor, tiene que ver con la personalidad”.