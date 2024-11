Detener la violencia de género también entre nosotras

Las mujeres no nos damos cuenta, pero estamos todo el día expuestas a la violencia de género. Incluso aquellas que no conviven con una pareja ni tienen problemas de relacionamiento con otros miembros de la familia. La violencia de género traspasa todas las capas de la sociedad y está instalada en todos los ámbitos. Desde los comienzos de los tiempos, las mujeres estamos sometidas a esa lógica, la tenemos incorporada, y cuando sucede en pequeñas cosas cotidianas, en la calle, en el trabajo, entre los amigos, muchas veces no nos damos cuenta, la naturalizamos.