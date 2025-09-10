El adiós a un símbolo universal de la moda italiana: ahora “un angelo veste Armani”

Milán, capital de la moda, declaró día de luto. El negro de los trajes contrastaba con el blanco de los pétalos que los vecinos lanzaban al ver pasar el féretro. Había tiendas cerradas por duelo. Un silencio respetuoso pero no tenso y ningún desfile.
Junto al ataúd del signor, velado durante dos días en el Teatro Armani de Milán, su imagen se proyecta en una pantalla acompañada de una frase suya: “La huella que espero dejar es de compromiso, respeto y cuidado genuino por las personas y por la realidad. Ahí es donde todo realmente comienza”.
El signor Armani fue despedido este lunes en el pequeño pueblo medieval de Rivalta, donde nació, al norte del país de la bota. La ceremonia tuvo lugar en una iglesia de San Martino custodiada por estrictas medidas de seguridad; fue breve y austera, con lecturas del Evangelio de San Juan, el Ave María de Schubert y el Réquiem de Verdi, todo en perfecta coincidencia con ese concepto de noble sencillez que el párroco utilizó para referirse a Armani: “Lo despedimos como él nos enseñó: sin exceso, con respeto, con elegancia”. La sutileza del lujo.
Admiradores Giorgio Armani PIERO CRUCIATTI AFP
A la salida del teatro, admiradores sostuvieron carteles con la leyenda “Un angel viste de Armani”.
Su familia aseguró que murió en paz, una paz que nadie se atrevió a interrumpir, ni las cámaras, lo que resultó en apenas 62 presentes en la intimidad de la iglesia. Pero por el espacio de reflexión que se abrió después en el Teatro Armani de Milán, con cientos de velas alrededor de su figura, habrán pasado más de 16.000 personas: Donatella Versace, su musa Antonia Dell’Atte, la modelo Valeria Mazza, el actor Miguel Ángel Silvestre y muchos otros que sentían la necesidad de rendir homenaje a uno de los grandes sastres de la historia de la moda.