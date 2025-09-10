El adiós a un símbolo universal de la moda italiana: ahora “un angelo veste Armani”

La despedida de Giorgio­ Armani fue tan impecablemente sobria como él; el diseñador de moda falleció este 4 de setiembre a los 91 años y fue velado durante dos días en el Teatro Armani de Milán

La diseñadora de moda italiana Donatella Versace estuvo presente en el velatorio de Armani.

Milán, capital de la moda, declaró día de luto. El negro de los trajes contrastaba con el blanco de los pétalos que los vecinos lanzaban al ver pasar el féretro. Había tiendas cerradas por duelo. Un silencio respetuoso pero no tenso y ningún desfile.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El adiós a Giorgio­ Armani fue tan impecablemente sobrio como él, poco estridente, pero a la altura de un símbolo universal de la elegancia italiana que falleció este 4 de setiembre a los 91 años.

Funeral Giorgio Armani Stefano RELLANDINI AFP Junto al ataúd del signor, velado durante dos días en el Teatro Armani de Milán, su imagen se proyecta en una pantalla acompañada de una frase suya: “La huella que espero dejar es de compromiso, respeto y cuidado genuino por las personas y por la realidad. Ahí es donde todo realmente comienza”. AFP

El signor Armani fue despedido este lunes en el pequeño pueblo medieval de Rivalta, donde nació, al norte del país de la bota. La ceremonia tuvo lugar en una iglesia de San Martino custodiada por estrictas medidas de seguridad; fue breve y austera, con lecturas del Evangelio de San Juan, el Ave María de Schubert y el Réquiem­ de Verdi, todo en perfecta coincidencia con ese concepto de noble sencillez que el párroco utilizó para referirse a Armani: “Lo despedimos como él nos enseñó: sin exceso, con respeto, con elegancia”. La sutileza del lujo.

Admiradores Giorgio Armani PIERO CRUCIATTI AFP A la salida del teatro, admiradores sostuvieron carteles con la leyenda “Un angel viste de Armani”. AFP