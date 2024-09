El apoyo de Taylor Swift a Kamala Harris: ¿pueden las estrellas influir en resultados políticos?

Taylor Swift, la Mujer de la Década (2010-2019) según Billboard, la Artista de la Década según los American Music Awards, la de la gira más rentable de todos los tiempos (The Eras Tour), la protagonista de un fenómeno que ha sido comparado con la Beatlemanía, anunció que respaldará a Kamala Harris y al Partido Demócrata en su carrera hacia la Casa Blanca. Lo hizo el 11 de setiembre en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 284 millones de seguidores. El impacto fue inmediato: según publicó The New York Times, en las 24 horas que la story de Swift incluyó el enlace al portal Vote.org, en solo un día, se redirigieron más de 400.000 personas para registrarse como electores, cuando la media diaria es 30.000. En Estados Unidos, conviene aclarar, el voto no es obligatorio y hay que inscribirse previamente. Qué tanto puede influir esto en el resultado de las elecciones del 5 de noviembre es algo que no genera consenso entre los analistas: hoy Estados Unidos es un país muy polarizado, donde a Kamala se la ama o se la odia, tanto como al postulante republicano Donald Trump y a la propia Taylor (que se odian entre sí). El mundo no consta solo de swifties.

En otro hemisferio, otra postura: Jaime Roos, el cantautor uruguayo más relevante de los últimos 50 años, dijo a Búsqueda, en una entrevista concedida a principios de este mes, que no habla de política en un año de campaña. Que después lo haría con mucho gusto, agregó. Esto ha sido coherente con toda la trayectoria artística de Roos, que solo tuvo una excepción en las elecciones de 1989, cuando aportó el jingle y tocó en actos del naciente Nuevo Espacio, cuando este postulaba a Hugo Batalla. También Swift ha sido coherente desde que se pronunció pública y políticamente por primera vez, en 2018: siempre con los demócratas y con sensibilidades consideradas progresistas (leyes a favor de colectivo LGBT+ o de acciones afirmativas), así como las primeras críticas al entonces presidente Trump, al que no dudó en calificar de “autócrata”.

El pronunciamiento de los artistas en la política dista mucho de ser nuevo. De hecho, tampoco nació con la democracia. Ludwig van Beethoven le iba a dedicar su tercera sinfonía, La heroica, a Napoleón Bonaparte; claro que cuando esta fue estrenada, en 1805, el Gran Corso se había nombrado emperador y la dedicatoria fue redirigida hacia uno de los mecenas del compositor, Joseph Franz von Lobkowitz. Tampoco es una constante, pues muchos de ellos prefieren dejar esa parte en privado. “A los artistas nos va muy mal cuando hablamos de política”, dijo en una entrevista radial de julio de 2023 la cantante argentina Patricia Sosa, que se mueve en un ambiente donde hay una grieta por demás pronunciada.

Se podrá dudar si les conviene o no, pero jamás si pueden hacerlo o no, coinciden cientistas sociales y operadores del mundo de la música. “Pensar de otra manera es avalar el cercenamiento de un derecho. Pronunciarse por un partido o una causa política, o no hacerlo, es un derecho”, dice a Galería el historiador y politólogo Gerardo Caetano. En Uruguay, pese a que la mentada grieta no llega a los niveles que se ven o se han visto en Argentina, Brasil o Estados Unidos, “hay un clima de polarización importante, relacionado a la centralidad que hay en torno a los partidos políticos”, agrega.

Aunque han existido excepciones, como Santiago Chalar en el Partido Colorado y Carlos María Fossati en el Partido Nacional, es mucho más frecuente que músicos y cantantes se definan de izquierda. Cuando pasa lo contrario, como Miriam Britos postulándose como diputada en Artigas por los nacionalistas, Lucas Sugo tocando en actos blancos o el guitarrista Pablo Faragó (ex-Níquel) haciendo una versión rock del himno del Partido Colorado (cuya música a su vez había sido compuesta por Eduardo Fabini), resulta muy llamativo desde el punto de vista noticioso.