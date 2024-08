El deporte y (el cuerpo de) la mujer

Es llamativo, un poco desconcertante, hasta casi inverosímil que en el año 2024 aún se esté hablando del ciclo menstrual, el embarazo y la lactancia en las deportistas de alto rendimiento. Décadas de movimientos feministas en el mundo, avances en leyes igualitarias, marchas por el orgullo de lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales, queers y el resto de identidades y orientaciones incluidas en el + de LGBTQI+, ¿y todavía estamos hablando de la menstruación? Parece insólito, pero es así. Aún quedan espacios en la sociedad global en los que ciertos temas no han sido laudados, y una porción importante de ellos son los que tienen que ver con la mujer.

Aunque pensábamos que sí, resulta que la naturalización de la menstruación no era tal, y que aún sigue siendo —o lo era hasta hace pocos años— algo así como un tabú en la práctica del deporte de alto nivel. El deporte es cuerpo, físico, fuerza en la mayoría de los casos, dependiendo de la disciplina; y en ese sentido, si las mujeres se comparan con los hombres, estarían en desventaja. En el deporte, como en casi todo, las mujeres llegaron más tarde que los hombres, por lo que pareciera que tuvieran que esconder sus “debilidades” para estar a la par y ganarse el derecho de hacer esa actividad. Como si se dijera: “El deporte es así y si querés estar acá, hacé de cuenta que no sos mujer”. Entonces, por querer estar, las mujeres no deberían andar molestando con temas tan femeninos como los vaivenes del ciclo menstrual.