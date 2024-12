El diseñador de moda Jonathan Anderson recibió el premio mayor en los British Fashion Awards

Jonathan Anderson es un hombre ocupado, tan ocupado que necesita tres teléfonos: uno para su vida personal, otro para su marca JW Anderson y un tercero para su papel como director creativo de Loewe , la casa de lujo española que funciona bajo el paraguas de LVMH. Vive los primeros tres días de la semana en París, lugar donde se encuentran las oficinas de Loewe, y el resto en Londres , dedicados a su firma, según cuenta en una entrevista con The New York Times. Su estilo innovador, colorido y muchas veces caracterizado por lo genderless lo llevó a trabajar con el reconocido director de cine italiano Luca Guadagnino, en sus dos películas más recientes: Challengers­ (2024), protagonizada por Zendaya­, Josh O’Connor y Mike Faist, y Queer (2025), que en Uruguay ya está en cartel y es protagonizada por Daniel Craig.

AFP__20240508__2151783728__v9__HighRes__The2024MetGalaCelebratingSleepingBeautiesRea.jpg Este fue el atuendo que Anderson eligió para asistir a la Met Gala de 2024, que tuvo como leitmotiv “Bellas durmientes: despertando a la moda” AFP

Anderson es, a su vez, responsable de una línea de ropa de la marca Uniqlo, más accesible que cualquier marca de lujo y muy popular en Europa y Asia, que lleva de nombre sus iniciales y apellido. “Si tenés a la gente adecuada alrededor tuyo, ayuda a que no explotes”, comenta sobre su enorme cantidad de responsabilidad, acostado en el diván de Bella Freud, bisnieta de Sigmund Freud, mientras ella lo entrevista en Fashion neurosis, podcast que lanzó en octubre. “Sin duda hay una presión alta, pero a medida que crezco me acostumbro más, y quizá eso no es muy sano. Es como un músculo, uno va encontrando la manera de lograr todo. Estoy en un momento fascinante, porque trabajo con personas con las que trabajo hace 15 años. Trabajo con un grupo de gente muy leal. Sé que puedo ser duro, porque quiero empujar a las personas hasta el punto en el que pueden expresarse de forma libre, sin sentir ningún tipo de prejuicio. Me gusta que me desafíen, que contribuyan sin sentirse avergonzados de lo que realmente quieren mostrar”, dice en el podcast de más de una hora, en el que también habla sobre su infancia en Irlanda del Norte, su pasión por la creatividad y su vínculo personal con la ropa.