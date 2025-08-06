El efecto moda

¿Qué pasaría si de pronto lo más cool, lo más rompedor fuese no estar enganchado todo el día como yonquis al telefonito? ¿Si tener un Nokia de aquellos que no reciben whatsapps y casi funcionan a pedales se convirtiese en signo de distinción?

No todas iban a ser noticias apocalípticas o disparatadas. De vez en cuando aparecen datos que hacen pensar que la sociedad no está tan anestesiada y robotizada como creemos. Lo que les voy a contar ocurrió en el Reino Unido, pero seguro que podría extrapolarse al resto de países occidentales. Peter Kyle, ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología de aquel país, anunció no hace mucho que su gobierno sopesaba la posibilidad de regular los horarios en los que los usuarios podían acceder a aplicaciones como TikTok o Instagram. Para tantear cómo se recibiría la eventual medida, la British­ Standards Institution llevó a cabo una encuesta entre jóvenes de 16 a 21 años y los resultados fueron sorprendentes. Casi la mitad de los jóvenes en ese rango de edad afirmaron que les gustaría vivir en un mundo en el que internet no existiera. El 70% adujo que se sentía físicamente peor después de pasar demasiado tiempo conectado. Otros apartados de la encuesta desvelaron que el 42% reconocía haber mentido sobre su edad y el 40% tener una cuenta señuelo. La encuesta reveló asimismo que el 27% decía haberse hecho pasar por otras personas e igual cifra admitía compartir su localización con desconocidos. Por si fuera poco, un 68% aseguraba tener la sensación de que el tiempo que pasaba en internet iba en detrimento de su equilibrio emocional. ¿Inesperado, no? Uno diría que los nativos digitales son como los peces, no pueden sobrevivir fuera de su hábitat natural, que son las redes, y, sin embargo, algo parece estar cambiando. En el Reino Unido hay abierto un debate sobre la conveniencia o no de limitar el acceso a las redes a partir de ciertas horas y, como es lógico, existen opiniones para todos los gustos. Por ejemplo, Andy Burrows­, ejecutivo jefe de una ONG dedicada a la prevención del suicidio de menores, opina que las cifras antes mencionadas claramente apuntan que los jóvenes son conscientes de los riesgos que corren en internet, por lo que sería deseable que las autoridades diseñaran alguna clase de regulación que priorice los derechos de los adolescentes y los de la sociedad en general por encima de los de las grandes compañías tecnológicas­.

