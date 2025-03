El ganador de dos premios Goya Luis Zahera presentó su monólogo Chungo y tuvo que explicar su significado

Parece un idioma solo, pero no lo es. Hay 21 países que tienen al español como su lengua oficial, pero cada uno de ellos lo habla de una manera distinta. Quizás las diferencias sean mínimas, pero hay ciertas palabras, expresiones, modismos, que no son los mismos en México que en Argentina, o en España que en Uruguay. Cuando el actor español José­ Luis Zahera eligió el título de su monólogo de humor, no pensó en esto. Tampoco pensó que llegaría a interpretarlo fuera de su país natal.

Casi 20 años después de haberlo presentado en un teatro español por primera vez, Zahera hizo salir de España a su monólogo Chungo y el destino del vuelo fue Uruguay. El jueves 13 de marzo llenó la sala de Life del Punta Shopping de Punta del Este, y el viernes 14 agotó dos funciones en el teatro El Galpón de Montevideo. Para quienes se quedaron sin verlo, dicen que prometió volver.

El reino.jpg Su actuación en El reino (Rodrigo Sorogoyen, 2018) le valió a Zahera su primer premio Goya “En cuanto al título, yo no sabía que aquí (en Uruguay) no se entendía la palabra chungo­. En España, chungo quiere decir ‘malote, malo’. Básicamente, chungos son los papeles que yo suelo hacer en televisión (se ríe). De ahí el título del show”, dijo Zahera a Galería. Lo cierto es que, diga lo que diga sobre sus papeles en televisión, fueron esos trabajos los que lo llevaron a ser un actor premiado y reconocido en el mundo.

Fue el Pertur en la serie española Sin tetas no hay paraíso (2009), Ferro en Vivir sin permiso y Ezequiel en Entrevías (las dos últimas de Netflix). Hizo muchos personajes cercanos a la definición de villano. Personajes de violencia, vinculados al narcotráfico, pero, aun así, disparadores de risas, queribles por el público. “Me clasificaron como uno de los mejores personajes de violencia y ahí sigo. El problema no es que te encasillen, el problema sería no trabajar”, opinó Zahera.

Las bestias.jpg Con As bestas (Sorogoyen, 2022), el actor gallego obtuvo su segundo Goya por el papel de Xan, un hombre amargado que busca escapar de su destino Fue Luis Cabrera en El reino (Rodrigo Sorogoyen, 2018) y Xan en As bestas (Sorogoyen, 2022), dos interpretaciones que lo hicieron merecedor de premios Goya. Los galardones significaron para él “un reconocimiento a toda una vida de trabajo”, pero no el único. “El día a día y que te sigan llamando es el mayor reconocimiento que hay, agregó, y contó que, en la actualidad, las dos estatuillas las custodia su tía Cefe, de 90 años, en su casa.