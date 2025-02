Shakespeare siempre vuelve a El Galpón; “hay muchos Ricardos: en el gobierno o caminando por la calle”

—Cuando lo conocí, en el año 2000, me cambió la vida. Fue como encontrar un padre, un maestro. Me convertí en un director de teatro gracias a lo que aprendí con Aderbal. Gracias a él aprendí a confiar y a creer en el poder del teatro. Él siempre decía: “El teatro puede todo”. Cuando trabajamos en Moby Dick me decía: “Vamos a hacer que la ballena aparezca en el escenario”. Ahí entendí eso de creer en el teatro, de confiar en que se puede hacer todo con la magia del teatro. Aderbal siempre fue un apasionado por la poesía. Estaba seguro de que, al encontrar una poética, una imagen, una metáfora, el teatro podría ser la traducción de las vivencias más fuertes de la vida, era capaz de instalar la fuerza de la vida en el escenario.

—¿Y vos trabajás con esos mismos principios?

—Intento seguir sus pasos. Ahora, Aderbal fue un genio, un maestro. Entonces, siempre intento acordarme de alguna cosa que él decía. Él dibujaba bastante y me gusta mucho poner en mis obras esos dibujos que vi aparecer. Lo tengo siempre presente en mi trabajo y en mi vida. Y este Ricardo tiene mucho de Aderbal, por supuesto.

—Tenés experiencia como actor, pero te has concentrado en la dirección. ¿Cómo la entendés?

—La dirección es una manera de escribir. Escribir en el escenario. Eso también lo aprendí con Aderbal. Cuando empiezas, tienes el libreto, la letra. Pero en la escena escribes una dramaturgia con imágenes y con palabras. Cuando hago una adaptación reescribo la escena, muchas veces cambio las palabras, hago una interpretación. Los diseñadores también participan, los propios actores, vamos haciendo una dramaturgia entre todos.

RICARDO III Teatro EL GALPON Persichetti 2.jpg Camila Durán interpreta a Lady Ana Alejandro Persichetti / El Galpón

—¿Cómo es tu abordaje de Ricardo III?

—Todos tienen la imagen de Ricardo a partir de la deformidad física. Se habla mucho de la joroba, del cuerpo marcado por el destino. Infelizmente hay muchos Ricardos en el mundo: en el gobierno o caminando por la calle. Hoy como siempre, el mundo vive muchas guerras y la batalla por el poder es cruel. Entonces, con Guido proponemos un Ricardo en el que la deformación no es física, sino del carácter, del espíritu. Es un hombre que hoy puede estar tomando un cortado en un bar en 18 de Julio. Pero este hombre tiene un enorme hambre de poder y no sabe convivir en paz. Tiene el poder de las fake news. Inventa cosas sobre sus enemigos para debilitarlos. Hay muchos Ricardos caminando en la calle.

—¿Quiénes son esos Ricardos? ¿La obra alude directamente?

—No, no alude porque prefiero dejar que el público saque sus conclusiones. Como Shakespeare dice en Hamlet, que el teatro sea el espejo de su época. Quiero que el público identifique su propio Ricardo. Ya sea en Estados Unidos, en Europa o en Brasil. Ricardo sale en la televisión. Ayer Trump habló de sacar a los palestinos de Gaza y llevarlos a otros países. Esto es Ricardo cuando dice que los niños de su hermano van a amenazar su poder en el trono. En esta obra las mujeres sufren una enorme violencia también, algo que sigue ocurriendo hoy. También puede haber un Ricardo en el hombre simple que no tiene plata, pero su espíritu ha cambiado para no escuchar más a sus hermanos de la calle y no querer comprender las diferencias entre los hombres, entonces, se ha tornado una persona violenta.

—Una buena parte del público estará de acuerdo con identificar a Trump con Ricardo. Pero también se lo puede encontrar en un sitio donde hay elecciones, el gobierno pierde, decide no mostrar las pruebas con los resultados y se proclama ganador para mantener el poder de facto. Está Ricardo ahí también, ¿no?

—¡Claro! Totalmente de acuerdo. Maduro es un dictador en Venezuela. Hay muchos Ricardos, de diferentes ideologías. El problema ocurre cuando a alguien no le gusta y no acepta que haya gente que piense distinto, cuando no acepta que el otro tenga otra orientación sexual, cuando se combate la libertad de pensamiento. Cuando no se acepta que las personas que piensan distinto a ti tienen derecho de caminar también. Es increíble que cuando tenemos más conocimiento y más información que nunca, cada vez más gente está volviendo a vivir en la Edad Media, cuando se cortaban las cabezas de los que opinaban distinto.

RICARDO III Teatro EL GALPON Persichetti 4.jpg Fernando Philbert con Héctor Guido en un ensayo Alejandro Persichetti / El Galpón

—¿Cómo se tomó la decisión de que Guido interprete a Ricardo, y cómo es trabajar con dos leyendas de la Comedia Nacional como Levón y Gloria Demassi?

—Tener un maestro como Levón es el mayor regalo que recibí. Es tan sencillo, está siempre atento, siempre disponible e, incluso, me ha apoyado mucho en el trabajo con los actores. Un actor que enseña en el trabajo con su cuerpo, y tiene una presencia única en el escenario. Antes de empezar cada ensayo hace un trabajo con los actores sobre la conciencia del cuerpo. Y Gloria es una fuerza de la naturaleza cuando entra en escena. Entonces es un privilegio. El camino de los actores para llegar a los personajes fue durante la lectura del libreto. Tuvimos tiempo para leer y así fui conociendo a los actores. La decisión de que Ricardo esté a cargo de Guido fue natural porque lo conozco muy bien, sé muy bien el actor que tiene dentro. Necesitaba un actor con una gran experiencia en la vida porque se necesita mucha calidad para hacer este personaje. Claro que para él es un desafío, porque en su trabajo no hay composición, hace un trabajo muy limpio, que sale de su interior. Y está logrando un Ricardo de gran calidad. Todo se ha puesto en su lugar: la joven actriz que hace de Diana, el actor que hace el hermano de Ricardo. Yo creo que quien elige los actores es el teatro. Es una magia. Cuando estaba en Brasil jamás podía haber imaginado un actor como Levón.

—¿Cómo fue el trabajo con el equipo de El Galpón que integra el elenco?

—Es un grupo de gente con distintas personalidades y distintas escuelas de formación. Fue un trabajo de escuchar, mirar, conocer, tomarse el tiempo. Les pido mucho a los actores que se tomen su tiempo, que me dejen mirarlos, me gusta verlos respirar, reflexionar, mirar la vida. Estos personajes tienen un punto de partida muy cercano a cómo los actores miran la vida. También dedicamos tiempo a encontrar el ritmo del espectáculo, contar la historia sin hacerlo a la fuerza, trabajamos con un tiempo muy natural, sin urgencias, y encontramos un ritmo muy natural.

—Hay pocos vínculos entre el teatro uruguayo y el teatro brasileño. Aderbal, sin dudas, ha sido uno de los mayores. ¿Qué imagen tienen hoy del teatro uruguayo en el ámbito teatral carioca o paulista?

—Sin dudas que el autor uruguayo más importante hoy en Brasil, que se ha montado mucho en Río, es Sergio Blanco. Vi dos obras suyas en Río: Tebas Land y La ira de Narciso. Las dos son muy buenas, y Blanco ha logrado una gran presencia en Río y San Pablo. Hay un problema que nos aleja, nos deja aislados de la fuerza del teatro que tienen Uruguay, Chile y Argentina: el idioma. Podría haber más comunicación. Así como hay vínculos más fuertes entre Uruguay y Porto Alegre, no sucede lo mismo con Río de Janeiro y San Pablo. Hay obras que estoy conociendo acá y autores que quiero llevar a Río y San Pablo. He hablado de esto con El Galpón. También tengo la intención, y voy a hablarlo con un festival muy importante en Brasil, de llevar Ricardo III. Dependerá de los apoyos financieros, que son muy variables.

RICARDO III Teatro EL GALPON Persichetti 3.jpg Héctor Guido es Ricardo Alejandro Persichetti / El Galpón

—En la música, el vínculo entre los dos países es más fluido…

—Lo sé, lo he apreciado en la calle. He escuchado mucha música brasileña en Montevideo. En estos meses he vivido una experiencia maravillosa en Montevideo. Salgo a caminar todas las mañanas por calles lindas, llenas de árboles, por la calle Charrúa, cerca del Parque Rodó. Todos los días hago un mate bien temprano y salgo a caminar, a mirar la ciudad, la gente. Montevideo tiene una magia, una cosa increíble. Cuando llegué al aeropuerto hace pocos días desde Brasil, volví a percibir el olor en el aire, el olor de los árboles en esa zona, que tiene un aroma especial. Tal vez esa magia se deba a que no hay tanta gente en la ciudad, se percibe una calma muy especial, la gente te escucha más. Se siente una sensación muy buena acá. Por eso creo que todo el que viene se queda con el deseo de volver. He descubierto a un maestro, un compañero de El Galpón, Dante Alfonso, diseñador de escenografía, que se ha vuelto un hermano para mí. Siempre le digo a Dante que yo me vendría a vivir acá. A veces hago una broma cuando me preguntan desde cuándo tomo mate y les digo que desde niño tomo mate, que nací en Montevideo y que siempre he vivido en la calle Charrúa.