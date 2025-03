Para Sean Baker, ganador del Oscar, “la aceptación de la serendipia y los accidentes felices” es la clave de su cine

En realidad es solo sobre tomarse el tiempo de explorar, tomarse el tiempo de conectar con la gente de las comunidades en que te estás enfocando. Y hacerlo de una manera responsable y respetuosa. No estoy escribiendo desde la oscuridad de mi armario y después saliendo a filmarlo; se trata de conectar realmente con la gente en el mundo real y colaborar con ellos.

Florida project.png Willem Dafoe en The Florida Project

Sus películas combinan la ficción con la realidad de una manera fluida y natural. Además de que suele trabajar con un mix de actores y no actores, ¿cómo lo logra?

Todavía no sé cómo lo hago. Es solo poner un montón de elementos juntos y ver si funcionan, y parte de eso viene de una realización cinematográfica híbrida entre ficción y documental. Tomas las técnicas de la realización de documentales e intentas aplicarlas a la realización narrativa. Eso significa que filmas en las locaciones reales; significa que hay muchos principiantes, muchas caras frescas que pongo en la gran pantalla para ayudar a la audiencia a suspender su incredulidad, para que se involucren en la película más rápido. Además, hay sonidos naturales y una estructura de tres actos disfrazada, en el sentido de que las líneas entre los tres actos se rompen o son grises y borrosas; así que el guion tiene que ser menos convencional, cualquier cosa que haga a la audiencia pensar que estás capturando la realidad. Hay muchas técnicas involucradas. Y también está la aceptación de la realidad. La aceptación de la serendipia, y los accidentes felices, y lo que sea que la vida te arroje ese día. Si llueve o nieva y no lo escribiste en el guion, la mayoría de las producciones de Hollywood cancelarían ese día de rodaje, pero para mí es: “No, aceptemos este tiempo, trabajémoslo en el guion y veamos qué pasa”. Así que es eso también, estar abierto a la vida real.

La improvisación es bienvenida entonces.

La improvisación es bienvenida delante de la cámara y detrás de cámara, sí.

RedRocket-1.jpeg Simon Rex en Red Rocket

Se le elogia su habilidad para encontrar a los actores adecuados para cada rol, incluso cuando se trata de no actores. ¿Cómo y dónde recluta a estas personas que no son actores?

Todo depende. Yo mantengo mi cabeza de casting encendida todo el tiempo, así que cuando estoy fuera, en un lugar público, estoy atento a si alguien me llama la atención, a si veo a una persona que tiene una personalidad interesante, una apariencia interesante, y pienso si querría verla en la pantalla por dos horas. Pero no es solo eso. También veo películas, todo tipo de películas. A veces alguien me llama la atención en una película mainstream y digo: “Tengo que trabajar con esta persona”. Soy un amante del cine, veo como mínimo una película al día, así que siempre estoy acercándome a mi casting como un miembro general de la audiencia. ¿A quién quiero ver? ¿Quién me intrigaría?

Oscar sean baker.JPG A.M.P.A.S.

¿Es complicado, una vez que se tiene una trayectoria como la suya, mantenerse en la línea del cine independiente? ¿Daría el salto al cine mainstream?

A una parte de mí le encantaría poder trabajar con más dinero, y más herramientas, y tomar los beneficios, digámoslo así, de trabajar más en el mainstream. Pero al mismo tiempo siento que mis películas requieren una cierta cantidad, una gran cantidad en realidad, de independencia, porque los temas que en general abordo, por la forma en que quiero abordarlos, los actores que quiero usar definitivamente no serían incentivados por el sistema de los estudios, o incluso las grandes compañías que quieren un mayor retorno de su producto. Así que estoy dividido entre tratar de hacer algo que siento que es verdaderamente honesto y algo que es ligeramente más comercial. Filmar es un balance entre arte y comercio. Desafortunadamente, o afortunadamente, me inclino más hacia el arte, simplemente es mi forma de abordarlo…

Pero al mismo tiempo no quiero dar la imagen, o que la gente piense, que me estoy quejando sobre el lugar en el que estoy. Estoy muy agradecido. Me di cuenta el otro día de que quiero hacer películas desde que tengo seis años, y poder hacer películas y que eso sea mi fuente principal de ingresos es un sueño hecho realidad. Así que, si puedo seguir haciendo el arte que quiero hacer, ¿por qué no hacerlo? Pienso que de otra manera habrá cierta contaminación, al aceptar más dinero, y artistas de primera línea, y tal vez incluso historias más mainstream a las que hacer frente; si acepto eso, podría perder algo. Pero no estoy seguro. Simplemente voy viendo a medida que avanzo.