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Vuelve Charlas Sencillas, de Ronda de Mujeres, con un encuentro dedicado a Federico García Lorca

La tarde para escuchar música, historias y memorias compartidas estará a cargo de Laura Pouso, directora artística de la EMAD, traductora literaria y dramaturgista franco-uruguaya

Curado
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Ronda de Mujeres, agrupación nacida hace 24 años con el fin de impulsar el talento femenino en la música y la cultura, vuelve a organizar su ciclo Charlas Sencillas, una serie de encuentros íntimos y reflexivos pensados para fomentar la comunidad.

La temporada 2026 del ciclo comenzará con “Cómo canta una ciudad”, una charla inspirada en la estadía de seis meses en el Río de la Plata de Federico García Lorca, en 1933. En aquel viaje, el poeta español descubrió el paisaje sonoro rioplatense y compartió su propia producción musical.

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La tarde para escuchar música, historias y memorias compartidas estará a cargo de Laura Pouso, directora artística de la EMAD, traductora literaria y dramaturgista franco-uruguaya.

Sábado 30 de mayo a las 17 horas en Curado (Cerrito 481). Entradas a 900 pesos por Ticketfacil. Incluye copa de invitación.

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