El Summit IA Human Future reunirá a referentes de tecnología, negocios y comunicación
El miércoles 20 de mayo, en el LATU esta cumbre de expertos contará con conferencias, espacios de networking y un workshop ejecutivo enfocado en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la gestión diaria
Montevideo será sede de una nueva edición del Summit IA Human Future, un encuentro dedicado a analizar el impacto de la inteligencia artificial (IA) en las empresas, el liderazgo y el trabajo. Propone abordarla desde una mirada estratégica, ejecutiva y humana.
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Para los organizadores, el objetivo de este encuentro, que será el miércoles 20 de mayo a partir de las 8:30 horas en el Centro de Convenciones del LATU, es mostrar cómo la IA puede integrarse en los negocios y en los equipos de trabajo, dejando de lado la idea de que solo viene a reemplazar tareas y planteando la interrogante de qué rol vamos a asumir frente a ese cambio. La agenda incluirá temas vinculados al liderazgo, la innovación, la adaptación, al cambio y el futuro del trabajo.
Jonatan Loidi, Milagros Hadad, Jon Hernández, Lorena Betancor.
Los oradores serán: Hernán Cattáneo (referente global de la música electrónica), Jonatan Loidi (consultor en innovación y CEO de Grupo Set), Milagros Hadad (creadora de La Fórmula Podcast), Jon Hernández (divulgador tecnológico), Daniel Hadad (fundador de Infobae), Jorge Milburn (ex ejecutivo de Tesla y 1X Technologies), Gonzalo Moratorio (virólogo uruguayo e investigador) y Lorena Betancor (catedrática de Biotecnología en Universidad ORT Uruguay, fundadora y CEO de PROMETHEN).
La actividad, producida por Cacique Group, reunirá a más de 1.200 personas de distintas áreas, y estará dividido en dos partes. Durante la mañana habrá conferencias y espacios de intercambio entre referente del mundo empresarial y tecnológico. En la tarde se desarrollará un worshop ejecutivo orientado a la aplicación práctica de la IA en la gestión diaria.