En busca de la verdadera fuente de la autoestima

Autoestima. Mucho se habla de este concepto, pero poco trasciende sobre su real importancia en la vida de las personas. Gran parte, por no decir todo, en la vida de alguien depende del valor de su autoestima. Si este valor es alto, posiblemente esa persona alcance sus objetivos, cumpla sus sueños de vida, obtenga lo que quiere y hasta la vida lo sorprenda con cosas que no esperaba, pero que son resultado de su actitud confiada y segura de sí misma. Si, por el contrario, ese valor es bajo, entonces esa persona solo se conformará con lo que consigue, se quedará con lo primero que se le propone, no buscará ir más allá porque no cree que se lo merezca, no intentará encontrar soluciones a sus problemas porque no se sentirá capaz de resolverlos. En esta línea, es muy posible que su vida se convierta en un cúmulo de frustraciones, complejo de inferioridad, cierta mediocridad y se termine venciendo al conformismo y a una constante sensación de inseguridad.