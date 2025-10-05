¿Estás en tu ‘prime’?

“Estoy en mi prime” es una frase que se escucha cada vez más en redes sociales, pero ¿qué significa exactamente?

El mejor momento El término prime se usa para describir el punto más alto de una persona o de algo: ese instante en el que se alcanza el máximo potencial. En inglés, la palabra remite a principal, primero, de mejor calidad. Se trata, en definitiva, de una cualidad que alude a lo mejor de lo mejor. Marcas como la de los preservativos Prime o la plataforma de streaming PrimeVideo la utilizan a su favor.

La expresión puede aplicarse a cualquier ámbito: el momento en el que un futbolista rinde al más alto nivel, o un artista está en plena inspiración, o hasta un chef que crea sus platos más brillantes. También se puede utilizar en situaciones cotidianas. Alguien puede decir que está en su prime capilar cuando siente que su pelo luce mejor que nunca, o en su prime de belleza cuando se considera en su etapa más atractiva. Al final, la mayoría de las veces es una percepción personal: nadie sabe si en el futuro superará ese momento.

Incluso la música se ha apropiado del concepto. Bad Bunny lo sintetiza en una de sus canciones: “ya no estoy en mi peak, ahora estoy en mi prime”, un guiño a la idea de rendimiento máximo o peak performance.

El prime del corredor Usain Bolt, por ejemplo, fue entre 2009 y 2016: oro olímpico y récords mundiales en 100 y 200 metros. Michael Jackson lo tuvo entre 1982 y 1987: de Thriller a Bad, cuando redefinió el pop y disparó las ventas mundiales. Y el del luchador de MMA (artes marciales mixtas) Conor McGregor fue entre 2013 y 2015, período en el que se convirtió en doble campeón simultáneo en dos categorías distintas.

Actualmente, varias figuras de la cultura pop y el entretenimiento se encuentran atravesando el mejor momento de sus carreras. Entre ellas destacan artistas como Bad Bunny, quien no solo domina la música urbana sino que también se ha convertido en un fenómeno global y que recientemente sorprendió con el anuncio de su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl. Y por el lado de la actuación, destacan en su prime figuras como Zendaya, consolidada como una de las actrices más influyentes de su generación gracias a su versatilidad y estilo; y Jeremy Allen White, cuyo talento actoral lo ha llevado a brillar en producciones que lo posicionan como uno de los intérpretes más prometedores de Hollywood.