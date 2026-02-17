Muere a los 84 años Jesse Jackson, el reverendo y célebre activista estadounidense por los derechos civiles

Este martes 17 de febrero fue confirmado el fallecimiento de Jesse Jackson, una de las figuras más destacadas de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos (EE.UU.)

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El colaborador de Martin Luther King expandió la presencia de los afroamericanos en la escena política estadounidense gracias a dos campañas presidenciales fallidas que allanaron el camino para la elección del primer presidente negro de EE.UU.

Comercio España: miles de agricultores con sus tractores protestan en Madrid contra el acuerdo UE-Mercosur

Estados Unidos Escándalo en Estados Unidos por video racista publicado por Trump contra los Obama

El pastor negro de 84 años falleció “pacíficamente”, después de una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson, sehún anunció su familia en Instagram.

"Su inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos contribuyó a impulsar un movimiento global por la libertad y la dignidad”, declaró la familia del pastor. “Un incansable agente de cambio, dio voz a quienes no la tenían (...) dejando una huella imborrable en la historia”, añadieron.

Nacido en EE.UU., cuando todavía el país estaba marcado por la segregación, el reverendo Jackson participó en algunos de los episodios más significativos de la lucha por la igualdad racial en ese país.

Estuvo en Memphis con Luther King en 1968 cuando el gigante de los derechos civiles fue asesinado. Permaneció en silencio, entre lágrimas, entre la multitud que celebraba la victoria de Barack Obama en 2008. Estuvo con la familia de George Floyd en 2021, después de que un veredicto histórico declarara culpable al policía blanco Derek Chauvin del asesinato del hombre afroamericano.

“Mis seguidores están formados por los desesperados, los condenados, los desheredados, los ignorados, los despreciados”, declaró el pastor bautista en la convención demócrata de 1984.

Embed - Michael Jackson and Jesse Jackson in Beverly Hills! YouTube Michael Jackson and Jesse Jackson in Beverly Hills! YouTube">

Un polémico respaldo de Michael Jackson

El reverendo Jackson se hizo conocido en la década de 1960 trabajando bajo la presidencia de Martin Luther King para la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, una organización que luchaba por los derechos civiles en un espíritu de no violencia, antes de lanzar sus propios movimientos, Operation Push y National Rainbow Coalition.

Su carrera también se vio sacudida por polémicas, como en 1984 cuando utilizó un término antisemita para referirse a Nueva York o cuando apoyó incondicionalmente a su amigo Michael Jackson durante su juicio por abuso sexual infantil en 2005.

Fue con sus dos campañas presidenciales en 1984 y 1988 que Jesse Jackson ganó notoriedad, ampliando la plataforma política demócrata para incluir las luchas de los afroamericanos.

En 1988, causó una profunda impresión con un discurso sobre los “puntos en común”, instando a los estadounidenses a unirse. “Izquierda, derecha (...), se necesitan dos alas para volar”.

Al atacar el historial de Ronald Reagan, Jesse Jackson denunció las desigualdades de un sistema llamado “Robin Hood al revés” que favorecía a los más ricos y abandonaba a los pobres.

Marcha-Selma. 1965 En la marcha de Selma en 1965. The Nation

En la marcha de Selma en 1965

Él mismo llegó desde muy atrás. Jesse Louis Burns nació el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur, hijo de una madre adolescente y un ex boxeador profesional.

Su madre se volvió a casar y Jesse tomó el apellido de su padrastro, Charles Jackson.

Su infancia fue la de un niño negro en el Sur segregado. "No tenía una cuchara de plata en la boca, sino una pala en las manos", dijo.

Excelente estudiante en su instituto segregado, consiguió una beca gracias a sus cualidades como jugador de fútbol americano y estudiaba en la universidad en la época en que el movimiento por los derechos civiles estaba despegando en EE.UU.

Jesse Jackson no tenía aún 20 años cuando participó en su primera sentada y estuvo entre quienes, en 1965, marcharon entre Selma y Montgomery, en el Sur profundo, para defender el acceso al voto de los afroamericanos.

Mandela-Jackson-Africa Nelson Mandela y Jesse Jackson en Johannesburgo, Sudáfrica. AFP

El enviado del presidente Clinton a África

El pastor se consolidó como mediador y enviado especial en varios conflictos internacionales importantes. Ferviente activista en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, en la década de 1990 fue enviado del presidente Bill Clinton a África, viajando a Nigeria y a varios otros países.

También fue a Siria en 1983 para negociar con éxito la liberación de un piloto cautivo de la Marina de EE.UU., y luego a Belgrado en 1999, donde después de una reunión con Slobodan Milosevic, ayudó a asegurar la liberación de tres prisioneros de guerra estadounidenses.

Fue a Irak en 1990, poco antes de la Guerra del Golfo, para pedir a Saddam Hussein la liberación de decenas de rehenes estadounidenses.

Sin embargo, en 2005 causó revuelo al aparecer cerca del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.

En 2017, Jesse Jackson anunció que padecía párkinson y comenzó a limitar sus apariciones públicas. Sin embargo, se aseguró de estar con la familia de George Floyd en Minneapolis en abril de 2021 para el veredicto. Dijo que el veredicto le trajo “alivio”, pero añadió que “la lucha por la igualdad es una larga batalla en este país”.

FUENTE:FRANCE24