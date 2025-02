Fernanda Rodríguez es la primera mujer jockey profesional en el Hipódromo de Maroñas

En octubre de 2024, Fernanda dio una entrevista a Galería , en la que recordó los inicios de su vínculo con el equino. Las primeras carreras las jugó contra sus hermanas, en caballos de andar, para ver quién llegaba primero a una meta acordada entre ellas. De más grande comenzó a participar en raides hípicos y a evaluar crecer en el rubro hasta dedicarse al turf a nivel profesional. Se enteró de la existencia de la Escuela de Jockeys de Maroñas por un compañero de Rocha y enseguida supo que esa era su oportunidad. “Como pude y con gente que me ayudó, mandé­ mis papeles­”, contó ­ . Pero, por su edad, tuvo que esperar dos años para poder ingresar.

La generación 2019, a la que finalmente se integró, estaba formada por nueve alumnos: seis hombres y tres mujeres. Ellas siempre fueron minoría. Al principio, Fernanda sintió una desventaja notoria frente a sus compañeros del sexo masculino por las diferencias naturales en su fisionomía. “Tenemos menos fuerza, somos más frágiles”, dijo. Sin embargo, ella sabía que en la pista ni la mujer tenía menos condiciones que el hombre ni el hombre menos condiciones que la mujer. “Hoy me siento igual que ellos, y ellos me hacen sentir así. Por ahí no tenemos tantas oportunidades como los hombres, pero nos vamos abriendo puertas”, aseguró la jocketa profesional.