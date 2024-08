Algunos obstáculos impiden que "por ahora" se exporten caballos deportivos a China

“Cuando salí de Montevideo, un expresidente ya fallecido me pidió que velara por la habilitación de las exportaciones de caballos deportivos, porque hay una enorme demanda en China , de los clubes de polo y otras actividades”, dijo en entrevista con Agro de Búsqueda el embajador de Uruguay en China, Fernando Lugris.

Luego de las visitas oficiales de autoridades del gobierno uruguayo a China en 2023, se anunció la apertura de ese mercado para diversos productos, entre ellos los caballos deportivos. Sin embargo, transcurridos varios meses, y a pesar del interés de compradores chinos, no se han concretado negocios.

Además, señaló que en las cuarentenas “también exigen ciertas actualizaciones edilicias, que tengan pisos de goma, por ejemplo, entre otras”. Comentó que “hasta ahora nadie actualizó sus cuarentenas, porque el mercado todavía no está fuerte”.

De todos modos, confirmó que “tenemos consultas permanentes para la exportación de caballos deportivos a China”, aunque “por ahora no hay una corriente de negocios firme”.

Rossi también puntualizó que en China “no se abren cuarentenas por menos de 12 caballos”, porque la aduana “cierra una de sus cuarentenas para atender los caballos que van de Uruguay”.

Por lo tanto, “se establece un mínimo de caballos en el embarque y eso tiene un costo”, indicó. Explicó que “el stoll (infraestructura para transportar los animales) de los aviones lleva tres caballos, y hay que embarcar múltiplos de tres para minimizar los costos”.

De todos modos, Rossi consideró que “esto no quiere decir que no se vayan a hacer negocios, sino que hay que adecuar el mercado a las exigencias”.

El empresario informó que en China “están interesados en los caballos Sangre Pura de Carrera y para enduro”. Y opinó que “en el corto plazo creo que este mercado se va a desarrollar y van a empezar los embarques”.

Agregó que de Argentina “está saliendo mucho caballo de polo”, que en general se exportan en un volumen importante, “difícilmente se exporte uno o dos caballos de polo, van muchos, y eso hace más fácil la operativa”.

Rossi opinó que “si se pudieran embarcar tres caballos creo que ya se habrían hecho negocios, porque tuve consultas”. En cuanto al costo de exportar caballos a China, señaló que al no haberse concretado embarques “todavía no están claros”.

También explicó que “no es posible mandar caballos en barcos”, así como se exportan animales de otras especies. “El caballo no aguanta, no es como el ganado, menos cuando son caballos deportivos, que necesitan moverse, además de los cólicos, problemas digestivos, que no le permiten resistir un viaje de este tipo”, sostuvo.

Otros mercados

El principal destino de los caballos deportivos uruguayos es Emiratos Árabes Unidos, un mercado que “venía muy bien, pero en los dos años de la pandemia se frenó, y ahora de a poco se está reiniciando, pero muy lento”, informó Rossi. El agente de carga describió que “antes hacíamos embarques de 30 caballos y hoy salen 12 o 15 animales”.

Destacó que en 2020, cuando recién iniciaba la pandemia, “contratamos tres aviones chárter de Emirates, que hicieron Montevideo-Dubái sin escala, con 75 caballos en cada vuelo”. Y después, en 2021 y 2022 “se hicieron muy pocos negocios”, señaló. También indicó que en 2019 se embarcaron más de 300 caballos, y en los últimos años la cifra se ubicó entre 150 y 180 al año.

Además, Uruguay exporta caballos de polo a Europa, fundamentalmente a Sotogrande, España; y Criollos a Alemania e Italia, para pruebas de rienda y yeguas preñadas para reproducción.