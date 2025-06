Festival de Tribeca 2025: estrenos mundiales de cine, música y experiencias inmersivas

Scorsese De Niro AFP MICHAEL LOCCISANO.jpg Martin Scorsese y Robert De Niro en la proyección de Casino en su 30º aniversario, durante el Festival de Tribeca, en Nueva York AFP

Fundado en 2002 por Robert De Niro y Jane Rosenthal como respuesta cultural a los atentados del 11 de setiembre, Tribeca se ha convertido en una plataforma clave para el cine independiente. Uno de los momentos más emotivos de esta edición hasta ahora fue el homenaje a Billy Joel, que marcó el inicio del festival y acompañó el estreno mundial del documental Billy Joel: And So It Goes, un retrato íntimo del cantante y compositor.