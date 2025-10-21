“Fui golpeada y estrangulada”: el relato póstumo de Virginia Giuffre, víctima de Epstein

La chica de nadie: memorias de supervivencia ante abusos y de lucha por la justicia, reúne memorias póstumas en las que Giuffre expone los abusos que sufrió a manos del magnate financiero y el príncipe Andrés

En el libro escrito en colaboración con la escritora con seudónimo Amy Wallace, Giuffre dice haber mantenido relaciones sexuales con Andrés y con Epstein en tres ocasiones distintas.

Este martes se publicó Nobody´s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (La chica de nadie: memorias de supervivencia ante abusos y de lucha por la justicia), un libro de memorias póstumas de Virginia Giuffre en el que expone los abusos que sufrió a manos del magnate financiero Jeffrey Epstein (fallecido en 2019) y del príncipe Andrés.

Según la BBC, que accedió a una copia de Nobody´s Girl, se trata de una lectura sumamente desgarradora que muestra a Giuffre como una mujer destrozada debido a los años de trauma y sometimiento sufridos bajo el círculo de Epstein.

Virginia Giuffre En el libro, escrito en colaboración con la escritora con seudónimo Amy Wallace, Giuffre dice haber mantenido relaciones sexuales con Andrés y con Epstein en tres ocasiones distintas; una de ellas incluyó al magnate y otras ocho chicas en una enorme isla de su propiedad. “Todas ellas aparentaban tener menos de 18 años y no hablaban inglés”, relata Giuffre, quien se suicidó en abril de este año.

Cuando fue captada por la exnovia y cómplice del millonario, Ghislaine Maxwell —quien actualmente cumple una condena de 20 años por tráfico sexual—, Giuffre tenía 17 años, mientras que el príncipe Andrés tenía 41 y Epstein 48. Tener aspecto infantil era, según Giuffre, un requisito para formar parte de la red, además de que los trastornos alimentarios eran fomentados por el millonario y sus cómplices.

Jeffrey Epstein Virginia Giuffre Tener aspecto infantil era, según Giuffre, un requisito para formar parte de la red de Epstein, además de que los trastornos alimentarios eran fomentados por el millonario y sus cómplices. Al ser sometida a sexo sadomasoquista por parte del pedófilo, Giuffre llegó a sufrir tanto dolor que rezó para perder el conocimiento, cuenta en sus memorias. “Fui utilizada y humillada habitualmente, y en algunos casos, estrangulada, golpeada (...) Creí que podría morir como esclava sexual”, expone la activista, que ofrecía apoyo a víctimas de trata sexual.