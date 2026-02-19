Andrés, de príncipe a centro de la polémica en Reino Unido por el caso de Jeffrey Epstein

En el día de su cumpleaños número 66, este jueves 19 de febrero, Andrew Mountbatten-Windsor, conocido como el expríncipe Andrés tras perder sus títulos nobiliarios por los vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein , fue detenido por la Policía británica en su residencia en Norfolk , al este de Inglaterra.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Aunque horas después, este mismo jueves, el expríncipe británico abandonó la comisaría de Policía donde fue arrestado, según evidenciaron testigos y medios, este caso asesta un golpe a la monarquía.

Reino Unido Caso Epstein: el rey Carlos III pide que la justicia siga su curso tras el arresto del expríncipe Andrés

Caso Epstein Detienen al expríncipe Andrés por mala conducta en cargo público en el marco del escándalo Epstein

Si bien su detención no está directamente relacionada con presuntos delitos sexuales, que él siempre ha negado, sí se desprende de información contenida en los archivos del caso de la trama sexual desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.).

Embed - Expríncipe Andrew, de ser señalado por vínculos con Epstein a perder sus títulos y ser detenido

Bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público”, tras ser acusado de haber enviado documentos confidenciales del gobierno británico a Epstein –durante su etapa como emisario del Reino Unido para el comercio internacional, entre 2001 y 2011– la detención de Andrés marca un hito. Es el primer exmonarca británico arrestado en la era constitucional (después de 1688).

La Policía de Thames Valley ejecutó la detención de Andrés, días después de afirmar que estaba “analizando” una acusación contra el expríncipe.

El origen de esas pesquisas radica en un correo electrónico hallado en los archivos de Epstein. En 2010, Andrés viajó a Singapur, Hong Kong y Vietnam, en calidad de enviado especial británico para el comercio internacional. Los informes de esas visitas, protegidos por la obligación de confidencialidad del cargo, fueron enviados a Epstein, según un correo compartido por las autoridades estadounidenses.

Epstein-Principe-Andres En 2010 surgieron imágenes de exprincipe Andrés y Epstein caminando por Central Park. Teleghraph

“Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público”, expresó este jueves el subdirector de policía de Thames Valley, Oliver Wright, en un comunicado.

El comportamiento de Andrés ya había estado bajo la lupa de la sociedad durante años después de que Virginia Giufrre, una de las denunciantes más destacadas del caso de tráfico sexual y quien murió en 2025, lo acusó directamente de haber abusado de ella en tres ocasiones, cuando era menor de edad, tras ser reclutada y forzada por Epstein y Ghislaine Maxwell.

Entre un abanico de personalidades mundiales salpicadas por la trama sexual, que abarca desde la monarquía sueca hasta la Casa Blanca, Andrés es uno de los pocos encausados judicialmente y, sin duda, el de mayor rango.

La causa judicial contra Andrés prueba que los archivos de Epstein han sembrado dudas legales más allá de los delitos sexuales cometidos por el financiero y sus amigos, sino también sobre el uso de información confidencial y relaciones de influencia dentro de una red que implica a las élites políticas y económicas.

“Nadie está por encima de la ley”, recordó el primer ministro británico, Keir Starmer, horas antes de la detención de Andrés.

Embed - ¿Quién es Ghislaine Maxwell, la cómplice y expareja del pederasta Jeffrey Epstein?

De príncipe a investigado por los archivos de Epstein

Andrés formó parte del círculo social de Epstein desde 1999, según explicó él mismo públicamente. A partir de ahí, su nombre aparece en correos y agendas del delincuente sexual como participante en cenas y viajes, incluso asociados a figuras como el expresidente de EE.UU., Bill Clinton.

La relación entre Andrés y Epstein continuó después de que el segundo fuera condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor de edad.

Andrés afirmó que la última vez que se vio con Epstein fue en diciembre de 2010 para disolver la amistad, momento en el que fueron retratados, según se explicó en una entrevista con BBC en 2019. No obstante, la posterior revelación de correos electrónicos evidencia que las comunicaciones entre ambos continuaron al menos hasta 2011.

Embed - Prince Andrew & the Epstein Scandal: The Newsnight Interview - BBC News

La última detención de Epstein, en 2019, acusado de tráfico sexual de menores —seguida de su muerte en prisión ese mismo año— reavivó el escrutinio sobre todos sus vínculos, incluida la amistad con Andrés. La publicación de fotografías y testimonios, entre ellos los de Giuffre, llevó a una presión pública creciente contra la monarquía, que culminó con la retirada del príncipe de la vida institucional en 2019.

Dos años más tarde, Giuffre presentó una demanda civil en EE.UU. contra Andrés por haberla agredido sexualmente cuando tenía 17 años, lo que desembocó en que Isabel II le retirara sus títulos militares honorarios y el título de alteza real, aunque siguió apareciendo públicamente a su lado, lo que fue considerado una clara señal de respaldo a su hijo menor.

En un acto inédito, a finales de 2025, la monarquía británica, ya liderada por Carlos III, despojó a Andrés de los títulos reales que aún tenía y lo obligó a abandonar Royal Lodge, la residencia que ocupaba en Windsor, tras la publicación de las memorias póstumas de Giuffre.

Una de las fotografías incluidas en el lote completo de documentos revelados el pasado enero por el Departamento de Justicia de EE.UU., muestra a Andrés apoyado en sus rodillas y manos sobre una joven tendida en el piso, que podría haber sido menor de edad en el momento en que fue captada la imagen, a la que incluso le toca el vientre. El sugestivo retrato fue una de las imágenes de mayor repercusión mundial del caso.

Epstein-Andrew-Windsor Imágenes recién publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos parecen mostrar a Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente príncipe Andrés, en el suelo con una persona no identificada.

La controversia se agravó aún más cuando un abogado estadounidense se presentó a inicios de febrero como el defensor de una mujer que sostiene haber sido llevada por Epstein a Reino Unido con el fin de tener relaciones sexuales con Andrés.

El encuentro habría tenido lugar en la residencia del expríncipe en Windsor, según declaró el abogado en una entrevista con la BBC.

Muchas menciones, pocas detenciones

El Congreso de EE.UU. ordenó al Departamento de Justicia desclasificar casi la totalidad de los archivos del caso Epstein tras una intensa presión bipartidista contra la oposición inicial de la Administración de Donald Trump, quien también aparece en múltiples registros de los archivos del pederasta confeso.

A finales de enero de 2026, fueron desclasificados para consulta más de 3 millones de páginas de documentos, más de 2.000 vídeos y unas 180.000 imágenes vinculadas a las investigaciones sobre Epstein y su entorno.

Embed - Caso Epstein: Departamento de Justicia de EE. UU. publica 3 millones de páginas de archivos

El material prueba los lazos de Epstein –fallecido hace casi siete años por suicidio, según las autoridades– con dirigentes políticos, magnates empresariales, altos funcionarios y figuras culturales, sin que la mención en esos documentos implique automáticamente alguna conducta delictiva.

Antes de Andrés, la única persona investigadas después de la desclasificación de los archivos había sido el exministro noruego, Thørbjorn Jagland, procesado por corrupción grave por presuntamente haber recibido regalos, viajes y préstamos de Epstein a modo de sobornos. No obstante, el noruego no fue detenido, aunque sí se registraron sus propiedades.

La socialité británica, Maxwell, expareja de Epstein y acusada de reclutar a menores de edad y jóvenes mujeres para la trama de tráfico sexual, fue detenida en 2020 y en 2024 fue condenada a 20 años de prisión. Es hasta ahora la única persona tras las rejas por el caso, entre los múltiples hombres salpicados, pertenecientes a las élites de la política, la tecnología, el deporte, las finanzas y hasta la monarquía.

En París, la Fiscalía abrió dos investigaciones por trata de personas y delitos financieros, pero sin detenciones anunciadas por el momento, por lo que el expríncipe británico, ya despojado de todos sus títulos reales, pasará a la historia como el primer exmonarca detenido a consecuencia de la explosiva desclasificación del Departamento de Estado.

Con Reuters, AP y medios locales

FUENTE:FRANCE24