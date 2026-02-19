Detienen al expríncipe Andrés por mala conducta en cargo público en el marco del escándalo Epstein

El expríncipe británico Andrew Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey Carlos, fue arrestado este jueves 19 bajo sospecha de “conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas”.

La policía británica confirmó el jueves que un hombre de unos sesenta años había sido arrestado bajo sospecha de ese delito, y añadió que no revelaría su nombre “de acuerdo con las directrices nacionales”.

Sin embargo, el medio de comunicación BBC informó que la policía había arrestado a Mountbatten-Windsor, de 66 años, bajo sospecha de conducta indebida en funciones públicas por sus vínculos con Jeffrey Epstein .

Medios locales señalaron que seis carros de la Policía sin identificación y alrededor de ocho agentes llegaron a Wood Farm, en la finca de Sandringham, en Norfolk, al este de Inglaterra, donde actualmente reside el hermano del rey.

La Policía de Thames Valley indicó a principios de febrero que los agentes estaban considerando acusaciones de que Mountbatten-Windsor había entregado documentos gubernamentales confidenciales al fallecido delincuente sexual, según archivos publicados recientemente por el gobierno de Estados Unidos.

“Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público”, dijo la policía en un comunicado este jueves 19. “Entendemos el importante interés público en este caso y proporcionaremos actualizaciones en el momento apropiado”, agregó el comunicado.

Mountbatten-Windsor, segundo hijo de la fallecida reina Isabel II, ha negado haber cometido irregularidades en relación con Epstein y ha dicho que lamenta su amistad con él, aunque no ha respondido a solicitudes de comentarios desde la última publicación de documentos.

No hubo comentarios inmediatos del Palacio de Buckingham.

Caer en desgracia

El expríncipe fue despojado de sus títulos el año pasado después de que una de las víctimas de Epstein alegara que había sido traficada para tener relaciones sexuales con él.

El rey Carlos ha expresado su “preocupación” por las acciones de su hermano y la semana pasada emitió una declaración sin precedentes señalando que el Buckingham estaba “listo para apoyar" a la policía en sus investigaciones.

La guía oficial estipula que los enviados comerciales tienen el deber de confidencialidad sobre información sensible, comercial o política relacionada con sus visitas oficiales, afirmó la BBC.

Mountbatten-Windsor, cuyos vínculos con Epstein provocaron una espectacular caída en desgracia que duró años, sirvió como enviada comercial británica durante una década a partir de 2001.

Al menos nueve fuerzas policiales distintas del Reino Unido han confirmado que están evaluando informes que parecen vincular al ex príncipe con Epstein.

Esto ocurre mientras figuras de alto perfil, incluido el ex primer ministro del Reino Unido Gordon Brown , han instado a la policía a investigar docenas de vuelos que datan de décadas atrás y que llegaron a aeropuertos del Reino Unido y están vinculados a Epstein.

La semana pasada, en un artículo publicado en la revista New Statesman, Brown afirmó que le habían “dicho en privado que las investigaciones relacionadas con el ex príncipe Andrés no verificaron adecuadamente pruebas vitales de los vuelos”.

“Le pedí a la policía que investigue esto en el marco de una nueva investigación”, afirmó, añadiendo que parecía que “las autoridades nunca supieron lo que estaba sucediendo”.

La policía metropolitana de Londres también ha iniciado una investigación sobre la relación entre el exembajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson , y el financiero caído en desgracia.

FUENTE:FRANCE24