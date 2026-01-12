Globos de Oro 2026: todos los ganadores y los momentos destacados

La edición 83 de los Globos de Oro reconoció lo mejor del cine y la televisión del último año
La temporada de premios al cine y a la televisión ya está en marcha. Las celebridades de Hollywood preparan tanto sus looks como sus posibles discursos para brillar en la alfombra roja y, en el mejor de los casos, también arriba del escenario con sus estatuillas. Una de las paradas más importantes de la ruta a los Premios Oscar 2026 son los Globos de Oro que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.
Su gala número 83, celebrada el domingo 11 de enero en el Beverly Hilton Hotel de California, volvió a premiar lo mejor de las pantallas grandes y chicas del último año. Además, sembró algunas pistas de cara a los próximos premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo.
La película Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, se coronó como la gran triunfadora de la noche de los Globos de Oro en las categorías de cine al llevarse cuatro de los nueve premios por los que competía. Entre ellos, ganó el de Mejor película de comedia o musical y el de Mejor director para Anderson. En televisión, la estrella fue la miniserie de Netflix Adolescencia, ganadora del Globo de Oro a la Mejor miniserie y de otros tres galardones para su elenco.
La ceremonia comenzó con un discurso filoso y directo de la comediante y presentadora estadounidense Nikki Glaser, que cumplió con el deber de romper el hielo. Hubo humor, risas incómodas y chistes políticos alejados del protocolo habitual. El primer premio de la noche fue para Teyana Taylor, como Mejor actriz de reparto por su actuación en Una batalla tras otra. Le siguió Stellan Skarsgård, actor de Valor sentimental, ganador del mismo premio, pero en la categoría masculina.
Una de las mayores ovaciones, con suspiros de ternura, se lo llevó el jovencísimo Owen Cooper. Con tan solo 16 años, se llevó el Globo de Oro a Mejor actor de reparto en una serie dramática por su papel en Adolescencia. Otro momento emotivo fue cuando subió al escenario Wagner Moura para recibir la estatuilla que lo reconoció como Mejor actor en una película dramática por El agente secreto. Su premio lo dedicó a su país, Brasil, y remarcó así el perfil internacional de la noche.
La película Hamnet, de Chloé Zhao, fue otra de las destacadas de la noche, con dos premios importantes: Mejor película de drama y Mejor actriz en una película dramática para su protagonista, Jessie Buckley. Timothée Chalamet se impuso como Mejor actor de comedia o musical, en una de las ternas más competitivas de la noche, por Marty Supremo.
A Julia Roberts le tocó presentar el premio que obtuvo Buckley por Hamnet y recibió una infinidad de aplausos y pedidos de fotos. Además, la ganadora la nombró como una “heroína”. Con su look siempre clásico pero elegante, su porte y la característica de ser conocida por todos, se robó varias miradas durante la noche.
Otro presentador destacado fue George Clooney, quien se sirvió de la reciente noticia de que él y su familia obtuvieron la nacionalidad francesa para reírse de sí mismo. Pisó el escenario con un “Bonjour”, se rio y enfrentó las críticas que recibió tras los titulares de prensa internacional.