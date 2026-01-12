Globos de Oro 2026: todos los ganadores y los momentos destacados

La edición 83 de los Globos de Oro reconoció lo mejor del cine y la televisión del último año

La productora Sara Murphy, la actriz Teyana Taylor, el cineasta Paul Thomas Anderson y la actriz Chase Infiniti posan con el premio a la Mejor película musical o de comedia por Una batalla tras otra.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La temporada de premios al cine y a la televisión ya está en marcha. Las celebridades de Hollywood preparan tanto sus looks como sus posibles discursos para brillar en la alfombra roja y, en el mejor de los casos, también arriba del escenario con sus estatuillas. Una de las paradas más importantes de la ruta a los Premios Oscar 2026 son los Globos de Oro que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Su gala número 83, celebrada el domingo 11 de enero en el Beverly Hilton Hotel de California, volvió a premiar lo mejor de las pantallas grandes y chicas del último año. Además, sembró algunas pistas de cara a los próximos premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo.

DiCaprio_GoldenGlobes_2026_EFE Leonardo DiCaprio protagoniza la película Una batalla tras otra, una de las grandes ganadoras de la noche. EFE La película Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, se coronó como la gran triunfadora de la noche de los Globos de Oro en las categorías de cine al llevarse cuatro de los nueve premios por los que competía. Entre ellos, ganó el de Mejor película de comedia o musical y el de Mejor director para Anderson. En televisión, la estrella fue la miniserie de Netflix Adolescencia, ganadora del Globo de Oro a la Mejor miniserie y de otros tres galardones para su elenco.

Owen Cooper_Erin Doherty_Hannah Walters_Stephen Graham_Ashley Walters_Adolescence_GoldenGlobes_EFE Los actores británicos Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham y Ashley Walters posan con el premio a la Mejor miniserie, antología o película para televisión por Adolescencia. EFE La ceremonia comenzó con un discurso filoso y directo de la comediante y presentadora estadounidense Nikki Glaser, que cumplió con el deber de romper el hielo. Hubo humor, risas incómodas y chistes políticos alejados del protocolo habitual. El primer premio de la noche fue para Teyana Taylor, como Mejor actriz de reparto por su actuación en Una batalla tras otra. Le siguió Stellan Skarsgård, actor de Valor sentimental, ganador del mismo premio, pero en la categoría masculina.