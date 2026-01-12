‘Una batalla tras otra’, ‘Hamnet’ y ‘El agente secreto’ triunfan en los Globos de Oro
Los críticos de cine en Hollywood entregaron sus premios. La cinta favorita, Una batalla tras otra se llevó varios Globos de Oro, aunque la estauilla a la Mejor película dramática fue para Hamnet. La brasileña El agente secreto se alzó con dos importantes galardones. Los Globos de Oro abrieron la temporada de premios en Hollywood que culminará con la entrega de los Oscar en marzo
El actor brasileño Wagner Moura posa tras ganar el Globo de Oro a mejor actor en película de drama por su interpretación en 'El Agente Secreto' este domingo, en el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles (Ca, EE.UU.).
Muy en sintonía con la actualidad, los críticos de la prensa extranjera plebiscitaron la tragicomedia sobre las fracturas ideológicas en Estados Unidos. Una batalla tras otra conquistó anoche en Los Angeles cuatro globos de oro: mejor película de comedia, mejor guion, mejor actriz de reparto y mejor director, para Paul Thomas Anderson.
“Ustedes están siendo tan generosos con este cariño hacia mí y hacia esta película... aceptaré este premio. ¡Me encanta lo que hago...es pura diversión!” dijo Anderson al recoger la estatuilla. Este alocado thriller, centrado en un revolucionario envejecido (Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), se perfila como uno de los grandes favoritos para los Óscar en marzo.
Embed - Paul Thomas Anderson Wins Best Director Motion Picture | 83rd Annual Golden Globes
El protagonista de esta cinta, Leonardo DiCaprio, perdió, sin embargo, la pelea frente a Timothée Chalamet, quien recogió el premio al Mejor actor por su interpretación en Marty supreme.
El Globo de Oro a la Mejor cinta dramática fue para Hamnet, impresionante cinta de época sobre el duelo de William Shakespeare y su esposa tras la muerte de su hijo. “Lo más importante para un artista es aceptar su vulnerabilidad para que nos vean tal y como somos”, dijo su directora Chloe Zhao.
Embed - Hamnet | Trailer Español Subtitulado (2025) › Steven Spielberg
Zhao, ganadora del Óscar a mejor película por Nomadland, dedicó el premio al elenco y al equipo de Hamnet que “perdió a sus seres queridos mientras hacíamos esta película”.
También hubo buenas noticias para Brasil. El agente secreto de Kleber Mendonca Filho que cuenta a un país en dictadura, alzó la estatuilla a la mejor película internacional. Consagración también para su protagonista, el carismático Wagner Moura.
Embed - Wagner Moura Wins Best Male Actor – Motion Picture – Drama | 83rd Annual Golden Globes
“Esta es una película sobre la memoria, o la falta de memoria, y sobre una generación traumatizada. Creo que los traumas pasan de generación en generacion, pero los valores también”, dijo Moura con el premio en sus manos.
“¡Viva Brasil y viva la cultura brasileña”, lanzó Moura.
Embed - El agente secreto - Trailer subtitulado en español
Destacaron también los triunfos de The Pitt y Adolescencia en las categorías de series de televisión.
Los Globos de Oro abrieron la temporada de premios en Hollywood que culminará con la entrega de los Oscar a mediados de marzo.
Varias celebridades, entre ellas Mark Ruffalo, Natasha Lyonne y Wanda Sykes, caminaron por la alfombra roja luciendo pines con el mensaje “Be good” (Sé bueno). El distintivo forma parte de un homenaje a Renee Good, la estadounidense cuya muerte por disparos de un agente de la policía migratoria ha reavivado las protestas contra la ofensiva del presidente Donald Trump contra los migrantes.