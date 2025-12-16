Fernando Tornello y la nueva era de la Fórmula 1: “Los grandes pilotos volverán a marcar la diferencia”

Arranca con una comparación contundente (o una revelación) y se queda muy tranquilo. Fernando Tornello, la voz que relata la Fórmula 1 (F1) para millones de latinoamericanos desde hace más de tres décadas, no duda cuando compara a Max Verstappen con Ayrton Senna . “Sale uno cada 30 años”, dice. Y aclara: “El de hoy es Verstappen”. Para cualquiera que tenga una mínima noción de lo que Senna representa en la historia del automovilismo , la frase pesa como una losa. Son palabras mayores. Habla de alguien que vio pasar a los mejores y se permite comparar sin miedo.

Tornello estuvo en Montevideo, invitado por la Fundación Gonzalo Rodríguez, para presentar su libro Amigos de América: de Fangio a Colapinto. La excusa fue literaria, pero la charla con Galería derivó, inevitablemente, hacia la pasión que lo acompaña desde hace casi 50 años, transmitir carreras. Para una generación entera, su voz no es solo un relato, es la F1 misma.

Desde 1991, cuando comenzó a relatar las carreras de la máxima categoría del automovilismo por televisión, Fernando Tornello se convirtió en el puente entre un deporte complejo y un público masivo. Lo hizo antes incluso, por radio, desde fines de los años 70. “Hoy es facilísimo transmitir”, admite casi con ironía. Recuerda sus primeros Grandes Premios sin monitores, sin repeticiones, sin datos en tiempo real. “Tenía solamente un cronómetro y hacía volar la imaginación. Si faltaba un auto cuando pasaban ordenados frente a mí, no sabía qué le había pasado”.

Hoy, en cambio, puede relatar desde Buenos Aires, o incluso desde su casa, con la misma información que ve el espectador: tiempos, tipo de neumáticos, penalidades, clima. “Está todo en la pantalla. Hoy ves quién viene más rápido, quién se equivoca, quién arriesga y quién cuida el auto, desde la velocidad y el desgaste de los neumáticos hasta las conversaciones por radio”, resume. Esa transformación tecnológica también cambió la manera de contar, pero no el objetivo, hacer entendible un deporte que, para muchos, sigue siendo ajeno. “Ahora se puede explicar la carrera casi paso a paso, comentando estrategias y riesgos como si el público estuviera en el box conmigo”, añade.

Amigos de América, nombre que viene de la frase con la que siempre abre sus transmisiones televisivas, no es un manual técnico ni un compendio de datos aburridos. Tornello lo define como un libro “con un poco de todo”. Hay algo autobiográfico de sus inicios en el periodismo, capítulos sobre categorías menos conocidas, la organización de carreras históricas en Argentina, opiniones sobre pilotos actuales y pasados, y, sobre todo, anécdotas.

Muchas tienen nombre propio: Ayrton Senna. “Para mí fue el mejor de todos”, dice sin dudar. No vio correr a su compatriota Juan Manuel Fangio ni al británico Jim Clark, pero de lo que le tocó vivir, el tricampeón del mundo está en la cima. Y no solo por lo que hacía arriba del auto, sino por lo que generaba alrededor. “Todos iban a ver qué hacía en los circuitos. Era el referente”.

Del brasileño conserva inolvidables recuerdos, tanto de sus palabras como de su visión de la F1. Senna solía decir que no todos los campeones son verdaderos referentes: “Muchos ganan sin merecerlo, pero yo siempre conseguí mis títulos de manera justa”. También compartía su admiración por otros grandes del automovilismo, destacando a Fangio y mencionando a Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart, Niki Lauda y Gilles Villeneuve como pilotos que lo inspiraron.

Tornello revive con detalle en su libro aquel fatídico 1 de mayo de 1994 en Imola. La tercera carrera del año mostraba a Senna luchando por alcanzar a Michael Schumacher, y desde los estudios del canal, seguía el desarrollo de la carrera como apoyo en la transmisión.

Embed - El accidente de Ayrton Senna, en cámara a bordo

Recuerda cómo el accidente ocurrió en el séptimo giro: “El golpe contra el muro, la mala suerte de un brazo de la suspensión que se metió por el visor del casco… no era un accidente para perder la vida. Ha habido muchos peores, como los de Robert Kubica en Canadá en 2007, Fernando Alonso en Australia en 2016 o Romain Grosjean en Bahreiníes 2020, pero todos salieron vivos. En cambio, el de Ayrton terminó muy mal”.

Sobre las versiones que circularon acerca del accidente, Tornello se mantiene cauteloso: “No suscribo cien por cien ninguna explicación. La que más me cierra es que Ayrton había pedido un volante más grande y Williams hizo una movida antirreglamentaria para satisfacerlo: la barra de dirección tenía que ser una sola pieza, pero la cortaron y articularon las dos partes; aseguran que se rompió ahí”.

Max-Verstappen El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen. EFE

Verstappen, Senna y los elegidos

La comparación entre Senna y Verstappen no es casual. Para Tornello, hay pilotos que marcan época y otros que simplemente ganan campeonatos. “Hoy Max es el referente, como lo era Ayrton. A veces no gana, pero casi siempre gana él. Senna era igual. Lo único que quería era ganar. Otro puesto no le interesaba. El segundo puesto ni lo celebraba. Eso es lo que hoy Verstappen tiene de Senna”. Para entender su magnitud, añade que pilotos así no surgen cada temporada, que son talentos que se ven una vez “cada 30 años”.

En ese análisis también entra el momento actual. Tornello es crítico con Lando Norris, campeón 2025. “Es un buen campeón, pero no un gran campeón”, sentencia. Desde su mirada, los grandes son los que dominan, los que no dejan dudas. Y ahí vuelve a su preferido. “Si ese auto lo hubiera tenido Verstappen, el campeonato se definía dos meses antes”.

La Fórmula 1 como espectáculo global

Para Tornello, “la F1 vive un momento extraordinario, no solo por lo que pasa en la pista, sino también por lo que ocurre a su alrededor”. Destaca el crecimiento de la audiencia, la serie de Netflix y la reciente película protagonizada por Brad Pitt, y menciona un dato que incluso sorprende a los más fanáticos, ya que “el 74% del público actual son mujeres, un dato impresionante”, dice.

La clave, según explica a Galería, está en la gestión de Liberty Media (empresa dueña de la F1), que convirtió cada Gran Premio en un evento completo. “Hay todo un mundo alrededor de la categoría, con música, series, películas, recitales como los de Taylor Swift o Metallica en los circuitos y público paseando por la pista. Antes eso no existía”, recuerda. Tornello contrasta este enfoque con la vieja lógica de Bernie Ecclestone (anterior dueño de la categoría), que decía no interesarse por los jóvenes, y agrega que hoy es otro mundo, “y todo liderado por pilotos muy jóvenes”.

Uruguay, una casa del otro lado del río

La visita de Tornello a Montevideo tiene también un lado afectivo. Destaca su vínculo con Uruguay: “Siempre me trataron de maravilla y es el único país del mundo donde me iría a vivir si tuviera que irme de Argentina”, afirma. Su relación con el país va más allá de lo geográfico. Tiene familia, amigos, “pila de gente buena” y recuerdos ligados al automovilismo local, desde históricas carreras callejeras en Punta del Este hasta su cercanía con Gonzalo Gonchi Rodríguez, a quien relató en varias de sus victorias internacionales.

Recuerda con especial cariño la campaña de Gonchi en la Fórmula 3000, lo que hoy sería la Fórmula 2. Evoca con emoción la victoria del uruguayo en Mónaco, cuando subió al podio con el príncipe Alberto al lado y el trofeo en mano. Aunque algunas carreras eran transmitidas por otros colegas, él siempre siguió de cerca cada triunfo y disfrutó de la colaboración en las transmisiones.

Gonchi-Rodriguez-Monaco Gonzalo Rodríguez celebrando su triunfo en la Fórmula 3000 en Mónaco, en 1999. Fundación Gonzalo Rodríguez

Para Tornello, Gonchi fue un piloto único. “Pienso en los argentinos que llegaron a la F1 después de Carlos Reutemann y no encuentro ninguno como Gonchi. Tenía talento, mentalidad fortísima y un humor tremendo. Con una sonrisa te clavaba el puñal en el pecho y lograba lo que quería. Los jefes de equipo en categorías menores solo piensan en dinero y muchas veces no les importa cómo pongan el auto al piloto. Gonchi tenía todo lo que se necesitaba. Cuando se fue a correr a Estados Unidos fue una lástima, porque pensé: ‘qué piloto se está perdiendo Uruguay y todos nosotros’. Era un fenómeno”.

Fernando-Tornello-Uruguay-Galeria Fernando Tornello. Mauricio Rodríguez

Ego, talento y rivalidades en la F1

Para el histórico relator, la F1 sigue siendo, ante todo, un deporte de individuos. Detrás del trabajo de los ingenieros y de la estructura de los equipos, el que se sienta en el auto está solo. Por eso no le sorprende el ego de los pilotos. Al contrario, lo considera una condición necesaria. “Tienen que ser egoístas y egocéntricos. Ellos mismos lo reconocen. Es lo que los empuja”, asegura, y lo compara con el tenis, donde el jugador decide solo, sin red de contención.

Esa lógica individual explica también las grandes rivalidades que marcaron la historia de la categoría. Tornello recuerda la tensión extrema entre Senna y Alain Prost cuando compartían equipo en McLaren, al punto que los ingenieros ocultaban información de un lado del box al otro. Una rivalidad distinta, pero igual de intensa, la vio en 2021 entre Verstappen y Lewis Hamilton. “A diferencia de Senna y Prost, estaban en equipos distintos y el duelo fue más corto, aunque dejó una marca profunda en la categoría”, cuenta a Galería.

Verstappen-Hamilton Max Verstappen y Lewis Hamilton, tensa relación. AFP

Pensando en lo que viene, Tornello define 2026 como una incógnita absoluta. Por primera vez en la historia, la F1 cambiará todo al mismo tiempo: motores, chasis, neumáticos, tamaño y peso de los autos, además de un nuevo sistema de DRS que podrá activarse libremente y una mayor dependencia de la energía eléctrica. “La conducción será diferente y exigirá más que nunca a los pilotos, por eso, no será solo un año de ingeniería, sino también de talento al volante. Los grandes pilotos volverán a marcar la diferencia”.

En ese escenario, “Verstappen seguirá siendo la principal referencia”. Entre los jóvenes, destaca a Oscar Piastri “por su fortaleza mental”, a pesar de que este año su rendimiento se desdibujó, algo que Tornello atribuye más a decisiones internas de equipo que a una caída real de nivel. También ve con interés la posibilidad de que Fernando Alonso, junto a Adrian Newey y con motor Honda, pueda ser una de las sorpresas con el Aston Martin, “pero dependerá de la calidad del auto”.

Formula-1-2026 Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, durante las pruebas de postemporada de Fórmula 1 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 9 de diciembre de 2025. Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto vía AFP

Cuando habla de pilotos latinoamericanos, Tornello pide paciencia. Ve en Franco Colapinto a un chico con mucho talento, pero insiste en que “necesita tiempo y un contexto adecuado”. Critica la presión excesiva y la “burbuja exitista” que se generó prematuramente en Argentina, algo que, según él, termina siendo contraproducente. “En tres carreras lo querían convertir en Fangio”, resume. Para Tornello, los errores iniciales son parte del proceso y no definen una carrera deportiva.

Recuerda que casi todos los grandes pilotos pasaron por lo mismo. “Schumacher, Vettel y tantos otros chocaron y cometieron errores en sus primeros años antes de estabilizarse. Lo mismo ocurre con pilotos actuales que parecían fuera del radar y de pronto explotaron, como Norris, que ganó su primera carrera recién en 2024 y este año fue campeón, o Mika Hakkinen, que debutó como ganador en la última carrera de 1997 y luego dominó la categoría”. La F1, concluye Tornello, no se decide en el corto plazo. “El verdadero nivel de un piloto solo se ve con el paso del tiempo”.