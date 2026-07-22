La impactante producción visual de Tomorrowland y los sorpresivos shows de Martin Garrix y Calvin Harris
El primer fin de semana tuvo en su grilla a varios de los mayores nombres del género, como Calvin Harris, Alesso y Alok, además de David Guetta, Dimitri Vegas, Boris Brejcha y Armin van Buuren
El festival desplegó una producción visual inspirada en la temática del año, denominada Consciencia: incluyó 56 láseres, 38 fuentes de agua, dos cascadas y una escenografía de seis cabezas para representar emociones humanas.
Este fin de semana Tomorrowland volvió a demostrar por qué es el festival de música electrónica más importante del planeta. El primero de los dos fines de semana, del 17 al 19 de julio, tuvo en su grilla a varios de los mayores nombres del género, como Calvin Harris, Alesso y Alok, además de David Guetta, Dimitri Vegas, Boris Brejcha y Armin van Buuren.
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En su primer fin de semana, el festival desplegó una producción visual impactante, en línea con la temática del año, denominada Consciencia: incluyó 56 láseres, 38 fuentes de agua, dos cascadas y una escenografía de seis cabezas para representar emociones humanas.
Una de las grandes sorpresas llegó de la mano de Martin Garrix, quien eligió el festival para estrenar Fireflies, su nueva colaboración con U2, y llevó como invitado a The Edge, el guitarrista de la banda de rock irlandesa.
Pero el momento más esperado fue, sin dudas, el debut de Calvin Harris, quien pese a sus 20 años de carrera nunca había tocado en el festival debido a conflictos de agenda, además de su preferencia por escenarios menos masivos.
Harris fue el encargado de cerrar el primer fin de semana de Tomorrowland con un recorrido que abarcó todos sus éxitos, desde Sweet Nothing hasta This Is What You Came For y Feel So Close, entre muchos otros.