La noche que Shakira volvió a Barranquilla y se reencontró con "su manada"

La noche del 20 de febrero de 2025 no fue una noche cualquiera para la ciudad de Barranquilla (Colombia). En el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ante más de 50.000 personas y luego de casi dos décadas sin subirse a un escenario en su tierra natal, Shakira, la barranquillera más reconocida internacionalmente, se encontró con “su manada” en el primer concierto que dio en Colombia en el marco de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour. En un espectáculo que no tuvo desperdicio, la artista cantó y bailó como solo ella lo sabe hacer, pero también se emocionó y rindió homenaje a la cultura colombiana.