“Un solo partido de fútbol no puede financiar” la reforma del Estadio Centenario para el 2030, dice el canciller

El ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin llamó a utilizar “todas las potencialidades” para conseguir recursos para la obra

El canciller Mario Lubetkin sostuvo en entrevista con Búsqueda que es necesario aprovechar todas las “potencialidades” del Estadio Centenario en aras de obtener recursos para las reformas necesarias de cara al Mundial del 2030, que proyecta albergar un partido en Montevideo. El ministro dijo que fue el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien garantizó en setiembre ante autoridades uruguayas que el gobierno encabezado por Yamandú Orsi no sería el encargado de financiar la obra.

—¿Sigue firme Uruguay como sede del Mundial? No aparecieron novedades y usted ya ha dicho que el gobierno no va a poner un peso para la reforma del Estadio Centenario.

—Primero, no es una definición nuestra, es una decisión de la FIFA. No somos nosotros.

—¿Pero el gobierno está interesado en que el país sea sede del Mundial?