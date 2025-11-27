  • Cotizaciones
    “Un solo partido de fútbol no puede financiar” la reforma del Estadio Centenario para el 2030, dice el canciller

    El ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin llamó a utilizar “todas las potencialidades” para conseguir recursos para la obra

    Mario Lubetkin, en entrevista con Búsqueda.&nbsp;

    Mario Lubetkin, en entrevista con Búsqueda. 

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Ismael Grau
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Ismael Grau y Santiago Sánchez

    El canciller Mario Lubetkin sostuvo en entrevista con Búsqueda que es necesario aprovechar todas las “potencialidades” del Estadio Centenario en aras de obtener recursos para las reformas necesarias de cara al Mundial del 2030, que proyecta albergar un partido en Montevideo. El ministro dijo que fue el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien garantizó en setiembre ante autoridades uruguayas que el gobierno encabezado por Yamandú Orsi no sería el encargado de financiar la obra.

