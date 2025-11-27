Andrés Ojeda lleva la orgánica del Partido Colorado por el interior, en una gira paralela a la de Vamos Uruguay

Casi un centenar de personas recibieron al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado este sábado 22 en el parador del río Olimar de Treinta y Tres. Al día siguiente, ese órgano congregó a unos 60 dirigentes y militantes en un hotel boutique del centro de Rocha. Hacía por lo menos 15 años que esto no pasaba por fuera de los períodos electorales, dijeron a Búsqueda dirigentes locales.

Llevar al CEN a sesionar al interior junto a los ejecutivos departamentales, en reuniones abiertas a la militancia, es uno de los puntos incluidos en el Plan Estratégico de Fortalecimiento del partido aprobado recientemente. Volver a los territorios. Estos dos fueron los primeros encuentros de este tipo y se espera que haya otro en Maldonado antes de 2026. Pero aunque la marca utilizada es la partidaria, es más una recorrida del sector Unir para Crecer — mayoría en el Comité . Eso, a pesar de que sean encuentros abiertos y que el secretario general partidario, el senador Andrés Ojeda , subraye que todos están invitados.

En Treinta y Tres estuvieron Ojeda —vestido con una remera con escudo del partido y un José Batlle al estilo Andy Warhol, merchandising partidario que es parte de la nueva estrategia de difusión—, el diputado Felipe Schipani, el exvicepresidente del Sodre Claudio Aguilar y la exsecretaria general de Antel Elena Grauert, como las figuras más visibles. De Vamos Uruguay, el sector liderado por el senador Pedro Bordaberry , solo asistió el excandidato a diputado Ricardo Vidiella, según dijo a Búsqueda el dirigente local Hugo Lima.

En las elecciones de mayo, Lima quedó a 46 votos de obtener una banca de edil. En 2020 había quedado a 24. “Hace 15 años que no hay un edil colorado”, dijo. La idea de Ojeda era arrancar estas giras en los territorios que están resultando más áridos para la colectividad , afirmaron a Búsqueda fuentes partidarias. Los planteos locales a los referentes nacionales fueron disímiles: un resonador para el hospital, la instalación de una zona franca y mejoras para el aeropuerto local. Detrás de esas “prioridades”, siguieron reformas al liceo de Vergara, el vertedero municipal y la represa Palo a Pique, así como impulsar el sector turístico en el departamento, con el “circuito histórico” de ruta 7. “El último punto, el más preocupante, es la falta de empleo que hay”, agregó. Con un 12,6%, Treinta y Tres tiene la mayor tasa de desempleo del país.

Según Lima, hubo un planteo político sobre “la necesidad” de que el partido integre la Coalición Republicana en las próximas elecciones: “Hay sintonía en ese tema, es la forma de lograr lugares de representación”.

Sobre este mismo punto, también se insistió en Rocha al día siguiente: “No es un tema definido, pero sí hablamos de reivindicar la figura del partido y dotarlo de contenido antes de establecer cualquier tipo de alianza”, señaló el dirigente Daniel Chirico. Como muestra, asistió Eduardo Píriz, un referente local de la lista 600 quien en mayo fue candidato a la intendencia bajo el lema Partido Nacional. Aquí los reclamos versaron sobre seguridad, salud mental y combate al consumo de drogas.

A Rocha también fueron Ojeda, Schipani, Grauert, Gonzalo Arias y Leonardo Viñas (también de Unir para Crecer) como representantes del CEN. Como ocurrió en Treinta y Tres, solo hubo un excandidato a diputado, Rafael de León, como cara visible de Vamos Uruguay. Ninguno de los integrantes del CEN del grupo de Bordaberry fue a estas reuniones; el prosecretario general colorado, Ariel Amen, dijo a Búsqueda que si bien tenía intención de participar, finalmente no pudo hacerlo.

El Partido Colorado votó dividido en el Senado el Presupuesto Nacional

“En los últimos cuatro meses hemos recorrido con (el senador) Tabaré Viera todo el país, reuniéndonos con nuestros compañeros de la política y Vamos Uruguay”, dijo Bordaberry a Búsqueda. Entre los lugares visitados, enumeró a Rivera, Tacuarembó, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Durazno, Florida, Treinta y Tres, Cerro Largo y distintos puntos de Canelones. Este fin de semana esperan estar en la Costa de Oro y antes de fin de año en Flores, San José, Lavalleja, Rocha y Maldonado. “Celebramos que ahora el CEN empiece a salir; nosotros no integramos el CEN pero es bueno que este salga”, añadió.

La aprobación en general del proyecto de Ley de Presupuesto en el Senado el martes 25, por 26 votos en 29, mostró otra señal de los caminos paralelos que corren los dos sectores partidarios. Tal como adelantó Búsqueda el jueves 20, los colorados votaron divididos: Vamos Uruguay (Bordaberry y Viera) lo aprobaron, mientras Unir para Crecer (Ojeda, Gustavo Zubía y Martín Melazzi) fueron los únicos tres votos de la cámara en contra.

Bordaberry destacó en su cuenta de X los acuerdos alcanzados con el oficialismo: nuevas fiscalías penales, límites a la regla fiscal en año electoral y la obligación de Presidencia de responder pedidos de informes del Parlamento. Otra propuesta, sobre la flexibilización del secreto bancario, algo que inicialmente impulsó el gobierno, aún no tuvo eco. “Necesitamos un sistema político que dialogue”, justificó.

Ojeda se reafirmó en su rol “de oposición constructiva pero de oposición”.